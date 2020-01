Campo Grande receberá 44 novos médicos

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Os médicos foram convocados pela Sesau

Um total de 44 médicos foram convocados pela Prefeitura de Campo Grande para reforçar o atendimento na Rede Municipal de Saúde. Os profissionais estavam inscritos no Cadastro Temporário da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A informação, assim como a lista com os nomes dos convidados pode ser encontrada na página 26 do Diário Oficial do Município (Diogrande) desta quarta-feira (15).

Conforme divulgado, foram convocados 37 médicos plantonistas 24h, quatro médico para atendimento ambulatorial 24h, dois para atendimento ambulatorial 40h e 1 pediatra.

Correndo risco de perder a vaga, o candidato convocado tem prazo de três dias úteis, a contar da data da convocação, para se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, desta Secretaria Municipal de Saúde, com toda a documentação, na a Rua Bahia, n. 280, no Centro.