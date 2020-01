Abertas vagas para trabalhar na Santa Casa de Campo Grande

Ricardo Minella/SES Já é possível se cadastrar para os empregos no site da Santa Casa

Procurando por novos funcionários, a Santa Casa de Campo Grande abriu vagas para nove áreas diferentes para trabalhar no hospital, de técnico eletrônico à estagiário de farmácia.



Entre as oportunidades para ensino fundamental completo estão: Auxiliar de cozinha, servente de limpeza; Já para ensino médio completo estão disponíveis: Auxiliar de manutenção predial e analista de obras, com experiência comprovada em carteira.



Outras vagas são destinadas para quem tem nível técnico e para ensino superior completo, área de enfermagem e farmácia.



No site da Santa Casa é possível ter acesso as vagas e cadastrar currículo, acesse aqui.

Mais informações pelo telefone: (67) 33224000.