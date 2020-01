Showtec terá unidade móvel para cursos de mecânica de máquinas agrícolas

Divulgação

Showtec, terá um unidade móvel utilizada para cursos de mecânica de máquinas agrícolas, laboratório de análise de alimentos e um laboratório de sementes que analisa e separa grãos. O evento, que é o maior da área agropecuária do Mato Grosso do Sul, está programado para acontecer entre os dias 22 a 24 de janeiro, em Maracaju.



Já foram confirmados cerca de 120 expositores, dentre eles a Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O stand do Senai terá duas unidades móveis, uma de multiuso e outra de mecânica de máquinas agrícolas, além dos serviços desenvolvidos pelo Senai Empresa em realidade aumentada, que permitem que o cliente possa ter uma apresentação em 3D a partir de um documento plano, e os serviços de energias renováveis, alternativa limpa para reduzir os gastos com conta de energia.



O laboratório de análise de alimentos, com equipamentos utilizados para medir o PH dos alimentos, desde água até sólidos, identificar polímeros como glicose e sacarose, para medir a atividade da água nos alimentos e para calcular a quantidade de gordura presente em alimentos e rações.



Por fim, o laboratório de análise de sementes, credenciado pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) a exercer a atividade de análise em sementes de soja e milho.