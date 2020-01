Setor Rural do Mato Grosso do Sul deve receber R$ 1 bilhão em investimentos neste ano

Setor Rural do Mato Grosso do Sul deve receber R$ 1 bilhão em investimentos durante 2020. A estimativa foi feita pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, que somente para janeiro, já aprovou R$ 166 milhões.



Entre os investimentos que foram aprovados, em 50 cartas-consulta, estão o de projetos na área de floresta de eucalipto, aquisição de máquinas e suinocultura.



O presidente d0 FCO, Jaime Verruck, afirmou durante a Showtec 2020 que o Fundo é um instrumento fundamental para a política de desenvolvimento do Governo do Estado. Além de ressaltar a confiança que os empresários têm na economia do Mato Grosso do Sul.



Ao todo a meta de investimentos é de R$ 2 bilhões, sendo R$ 1 bilhão para o setor Rural e R$ 1 bilhão para o Empresarial. Onde, desse valor, cerca de R$ 1,7 bilhão são de responsabilidade do Banco do Brasil. Outros R$ 211 milhões estão destinados para serem operados por cooperativas crédito e mais R$ 100 milhões pelo BRDE.



Quanto as regras para apresentação de projetos, é mantido que as operações de até R$ 500 mil reais podem ser feitas diretamente no banco. Operações acima desse valor devem passar pela aprovação do Conselho. Só é possível fazer financiamento para comprar um caminhão no setor Rural. Antes podia ser feito até três veículos.