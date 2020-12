Senar supera metas com cursos gratuitos

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul

O balanço de atividades da Unidade Educacional mostra que outras iniciativas da área, voltadas a qualificação, registraram amplo atendimento. “Alcançamos 95% do que projetado para o Negócio Certo Rural, ação que dissemina conceitos de empreendedorismo, planejamento e administração da propriedade, e mais de 94% para os cursos de Formação Profissional Rural”, relata a gerente da unidade, Luciana Baumhardt.

O Senar Mato Grosso Sul atingiu números acima do esperado, para os cursos de Promoção Social o objetivo era realizar 338 turmas, e fechou o ano com 354 agendas concluídas, chegando a104% da meta estipulada. Este é o tema do #EducaçãonoCampo desta quarta-feira (16).

Entre os cursos mais demandados pelos Sindicatos Rurais estão ‘Relações Interpessoais’, ‘Confeitaria’ e ‘Produção de Pães e Salgados’, da área de Promoção Social; e ‘Informática Básica e Avançada’, ‘Capacitação para Trabalho em Altura’, ‘Noções de Primeiros Socorros’ e ‘Utilização de Drones como Tecnologia de Precisão’ que são oferecidos na área de Formação Profissional Rural.

“Cumprindo com as medidas de prevenção do Covid-19, capacitamos os instrutores, reduzimos a quantidade de alunos por turma estabelecendo a capacidade máxima de 60%; uso de máscara, álcool gel e luvas em alguns procedimentos, além do distanciamento”, afirma a gerente.

Luciana ressalta que a opção em realizar cursos gratuitos no formato presencial ou a distância, a chamada educação híbrida, foi destaque em 2020 e será intensificada no próximo ano. “A população terá a flexibilidade de receber o conteúdo no lugar e horário que preferir”, adianta.

De acordo com a assessoria, todos os cursos oferecidos pelo Senar/MS estão na plataforma senarms.org.br. Você também pode procurar pelo Sindicato Rural do seu município e falar da área de interesse na qual deseja capacitação.