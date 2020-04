Recadastramento no Programa Leitão Vida termina em junho

Divulgação/Mapa Prazo terminaria dia 31 de abril

O prazo para os suinocultores se recadastrarem no programa ‘Leitão Vida’, que oferece benefícios fiscais como forma de incentivo à expansão da suinocultura foi prorrogado para 30 de junho, com a publicação de um decreto normativo no Diário oficial.Recadastramento dos produtores e outras informações podem ser acessadas no site da Semagro.

Além da atualização de índices de produtividade e os incentivos concedidos para cada modalidade o programa, que também busca assegurar e manter a saúde do rebanho e oferece apoio a ações para regularização das granjas suinícolas foi informatizado, buscando oferecer agilidade e ainda mais transparência em todo seu processo.

Pioneiro e ativo há mais de 30 anos, conforme a assessoria, o programa passou por recente aprimoramento, onde foram inseridos parâmetros de boas práticas de produção e indicadores de sustentabilidade, que premiam a eficiência do suinocultor, com incentivo financeiro necessário para reinvestimento na atividade.