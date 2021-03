No MS produção de Suinocultura cresceu 70% em seis anos

Priscilla Peres, Semagro Suino

Nos últimos seis anos, a produção de carne suína em Mato Grosso do Sul cresceu 71%, percentual bem acima da média brasileira que teve expansão de 40% no mesmo período. Apesar desse aumento, Mato Grosso do Sul é o 6º no ranking de exportações de carne suína. Hong Kong é hoje o principal parceiro comercial externo de Mato Grosso do Sul na carne suína. Em 2020 o volume exportado para este país cresceu 400%, apesar de queda na participação entre os países.



Cingapura desponta como o segundo país que mais consome a carne suína do Estado, com 20% de participação na balança comercial no ano passado. O titular da Semagro, secretário Jaime Verruck, destaca que o Governo do Estado, vem apoiando o desenvolvimento da cultura, estruturando a cadeia produtiva desde a produção até o abate e o processamento da carne. Segundo ele, hoje o Estado importa leitões, incentiva a entrada de novos produtores no setor, para assim aumentar a produção, e ainda dá apoio ao crédito e a industrialização.



De acordo com a assessoria, atualmente a cadeia da suinocultura é responsável por 16 mil empregos e produção estimada em R$ 16 bilhões. São 74,6 mil matrizes distribuídas em 34 propriedades no Estado, que contam com a vantagem da disponibilidade de grãos de qualidade para a preparação de ração. A produção vem em evolução constante, com crescimento de 128% em 10 anos e aumento de 131% nos abates no mesmo período.