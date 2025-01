Rota Bioceânica e o caminho para integração e competitividade no Mato Grosso do Sul

Vivianne Nunes

Retrospectiva 2024

Mopc-PY/ Divulgação ..

A Rota Bioceânica, um dos maiores projetos de integração logística e econômica da América do Sul, registrou avanços marcantes em 2024, consolidando Mato Grosso do Sul como um eixo estratégico no comércio internacional. O ano foi de importantes passos nas obras e nas articulações políticas, aproximando ainda mais o Brasil dos mercados asiáticos e fortalecendo a integração regional.

Avanços na construção da ponte Porto Murtinho-Carmelo Peralta

Saul Schramm/Agencia MS Ponte sob o Rio Paraguai

A ponte que ligará Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (Paraguai), componente crucial da rota, alcançou 43,6% de conclusão. Gerida pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações (MOPC) do Paraguai, a obra está em fase de construção das lajes de acesso e reforço estrutural dos postes. O projeto é executado pelo consórcio PYBRA, com financiamento da Itaipu Binacional, e destaca a colaboração internacional para o sucesso da Rota Bioceânica.

Além da ponte, o Brasil avança na construção de uma nova alça rodoviária em Porto Murtinho, com investimentos de R$ 472,4 milhões e um prazo de 26 meses. O projeto inclui a pavimentação de 13 km, um centro aduaneiro e terraplanagem para o acesso elevado à ponte, conectando Mato Grosso do Sul diretamente ao Pacífico.

Articulação política e parcerias estratégicas

Saul Schramm/Governo do MS No encontro, Simone Tebet garantiu ao governador investimentos do Novo PAC

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, visitou Mato Grosso do Sul em maio, reforçando o compromisso da União com o projeto. Em reunião com o governador Eduardo Riedel, foram discutidos os investimentos do Novo PAC, que garantem a continuidade da Rota Bioceânica. A ministra convidou Riedel para integrar a comitiva que visitaria os países envolvidos no corredor – Paraguai, Argentina e Chile – consolidando acordos bilaterais.

Com a conclusão prevista, a Rota Bioceânica encurtará o tempo de transporte para mercados asiáticos, como China, Japão e Índia, tornando os produtos brasileiros mais competitivos. O agronegócio de Mato Grosso do Sul, especialmente soja, milho e carne, será diretamente beneficiado, reduzindo custos logísticos em até 30%.

Além disso, a rota promete fortalecer o turismo, com a inclusão de destinos como o Pantanal e atrativos culturais nos países vizinhos. Pequenos negócios em cidades estratégicas, como Porto Murtinho, já registram crescimento significativo.

O futuro da integração

O sucesso da Rota Bioceânica inspirou outros projetos de integração. Quatro novos corredores internacionais estão sendo planejados para conectar o Brasil a países como Guiana, Colômbia e Chile. A rota Porto Alegre-Coquimbo, que já existe, também deve passar por adaptações para melhorar a infraestrutura e logística.

Rumo ao desenvolvimento

A Rota Bioceânica não é apenas um projeto de infraestrutura; é uma ponte para o futuro, ligando economias e culturas. O avanço em 2024 consolida Mato Grosso do Sul como um protagonista na integração sul-americana e no comércio global, abrindo caminho para novas oportunidades e um crescimento sustentável para toda a região.

Campo Grande recebe interesse internacional na Rota Bioceânica

Divulgação/PrefeituraCG Canadenses visitaram a capital para estreitar relações

O projeto da Rota Bioceânica continua a atrair atenção internacional. Em 2024, representantes da província de Québec, no Canadá, visitaram Campo Grande para conhecer os avanços do corredor que promete ligar os oceanos Atlântico e Pacífico, além de explorar oportunidades de investimentos.

Rafael Baldrighi, porta-voz canadense, destacou o interesse nas áreas de ensino superior, mobilidade de trabalhadores e a possibilidade de colaborações no setor de inovação. "Ficamos muito impressionados com as iniciativas da região, como a Expogrande, e estamos ansiosos para conhecer mais sobre a Rota Bioceânica. Este projeto tem potencial para ampliar nossas relações com o Brasil e o Mato Grosso do Sul", afirmou.

Além do impacto econômico, o encontro também revelou sinergias entre Campo Grande e Québec, como o interesse mútuo em energias renováveis, mobilidade urbana e tecnologia aplicada ao agronegócio e segurança.

A prefeita Adriane Lopes reforçou o compromisso da cidade com a desburocratização e a atração de novos negócios. Já o secretário Adelaido Vila lembrou que o Canadá oferece uma base estratégica para empresários que desejam acessar o mercado norte-americano, destacando a posição de Québec como referência global em inteligência artificial, videogames e animação.

Com o avanço das obras da ponte sobre o Rio Paraguai, que conecta Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, a Rota Bioceânica avança como o primeiro corredor internacional brasileiro a ser entregue. Essa conquista, somada ao interesse internacional, solidifica Campo Grande como um ponto estratégico de integração econômica e inovação.

Debates e avanços marcam o futuro da Rota Bioceânica

Bruno Rezende/Governo MS Rota Bioceânica: Governo de MS recebe delegação do Paraguai para expandir ligações comerciais

A Rota Bioceânica, projeto que interliga os litorais do Atlântico e Pacífico, continua a moldar o cenário de desenvolvimento em Mato Grosso do Sul. Com a ponte entre Porto Murtinho (Brasil) e Carmelo Peralta (Paraguai) alcançando 52% de conclusão, autoridades e especialistas se reúnem para discutir o impacto da rota no crescimento econômico e logístico da região.

No próximo dia 29, a Câmara Municipal de Campo Grande promoverá uma audiência pública para debater a duplicação do anel rodoviário ou a implantação de um macroanel que acompanhe as demandas futuras da capital com a Rota Bioceânica. O evento reunirá vereadores, especialistas e a sociedade para avaliar as melhores alternativas de infraestrutura.

Além disso, a integração com o Paraguai foi destacada em eventos recentes, como a 15ª Expo Paraguai-Brasil, onde o governador Eduardo Riedel liderou uma delegação para discutir oportunidades comerciais e ambientais. A presença de Mato Grosso do Sul no evento reforça sua posição como polo estratégico na integração regional, com exportações para o Paraguai crescendo 12% nos últimos três anos.

Pontes que conectam países e economias

O governador Riedel também discutiu novas conexões logísticas com o Paraguai, incluindo a proposta de uma ponte sobre o Rio Apa, que ligará as cidades de Porto Murtinho e Vallemi. Essa ligação promete intensificar o tráfego de mercadorias e ampliar as trocas culturais e econômicas entre os países.

Segundo o governador, “a infraestrutura em andamento não só conecta nossos mercados, mas fortalece laços históricos e culturais com o Paraguai, trazendo benefícios mútuos”. A prefeita de Vallemi, Joaquina Azuaga Ramírez, destacou que a ponte é essencial para integrar a produção industrial da região à Rota Bioceânica.

Novos desafios, novas oportunidades

Com a previsão de conclusão das obras para 2025, a Rota Bioceânica não apenas encurtará distâncias, mas abrirá novos mercados para Mato Grosso do Sul. Projetos complementares, como a pavimentação da MS-195, já estão em andamento, garantindo que o Estado esteja preparado para esse marco histórico de integração.

Os próximos passos incluem reuniões para discutir a operacionalização de sistemas alfandegários e a viabilidade de projetos como a hidrovia do Rio Paraguai. Todos esses esforços consolidam a Rota Bioceânica como um dos mais promissores corredores logísticos internacionais da América do Sul.

