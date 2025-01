Investimentos milionários e recordes no agronegócio de Mato Grosso do Sul

Odirley Deotti e Vivianne Nunes

O agronegócio sul-mato-grossense viveu um ano de destaque em 2024, com investimentos bilionários, expansão de setores estratégicos e recordes históricos em financiamento.

Confira os principais acontecimentos que marcaram o ano e reforçaram o papel do Estado como protagonista no cenário nacional.

Inpasa: Rumo à liderança em etanol de milho

Bruno Rezende/Governo MS Inpasa recebe licença para indústria em Sidrolândia

Sidrolândia se tornou o epicentro de investimentos no setor de biocombustíveis com a Inpasa, uma das maiores empresas do segmento. A unidade recebeu a licença de operação para sua primeira fase, que deve gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, a companhia anunciou um investimento adicional de mais de R$ 1 bilhão na segunda fase do projeto, consolidando um total que pode chegar a R$ 2,5 bilhões.

Ricardo Stuckert/PR Floresta de eucalipto, Mato Grosso do Sul está se firmando como o Vale da Celulose

Esses aportes posicionam Mato Grosso do Sul como um polo de produção de etanol de milho, um setor estratégico para diversificação energética e fortalecimento da economia regional. A Neomille, subsidiária da Cerradinho Bioenergia, inaugurou em Junho sua nova fábrica de etanol de milho em Maracaju, Mato Grosso do Sul.

O Vale da Celulose: nova identidade de MS

Mato Grosso do Sul está se firmando como o Vale da Celulose, com destaque para os complexos industriais em Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Inocência.

O setor consolidou sua posição como um dos pilares econômicos do Estado, respondendo por uma fatia significativa das exportações.

A ampliação da infraestrutura e a instalação de novas plantas reforçam o potencial do setor, que não apenas gera empregos, mas também atrai investimentos internacionais e amplia a sustentabilidade ambiental por meio de práticas inovadoras.

Crédito Rural: recorde no Plano Safra

Oleksandr Ryzhkov/Freepik ..

O Plano Safra 2023/2024 registrou desembolsos históricos de R$ 293,1 bilhões em todo o Brasil, impulsionando o setor agropecuário. Mato Grosso do Sul se destacou com operações robustas de financiamento, viabilizando projetos que abrangem desde a compra de insumos até a expansão da produção agrícola.

O crédito rural foi um dos fatores determinantes para a supersafra, que fortaleceu cadeias produtivas como a da soja, milho e pecuária, garantindo a competitividade do Estado nos mercados nacional e internacional.

Impactos econômicos e sociais

Com a expansão industrial e recordes na produção agropecuária, 2024 foi marcado pela geração de milhares de empregos e pela dinamização das economias locais. Cidades como Sidrolândia e Três Lagoas se tornaram pólos de desenvolvimento, atraindo novos investimentos e consolidando Mato Grosso do Sul como um dos Estados mais competitivos no agronegócio brasileiro.

Perspectivas para 2025

A expectativa é que Mato Grosso do Sul continue colhendo os frutos dos investimentos realizados em 2024, com novas oportunidades para produtores, indústrias e trabalhadores.

Setores como celulose, etanol de milho e produção agrícola devem seguir em expansão, reforçando o papel do agronegócio como motor da economia sul-mato-grossense.

China: Nova oportunidade para frigoríficos do MS

Arquivo/Fiems Mato Grosso do Sul exportou mais de 50 mil toneladas para China em 2023

A China, principal parceira comercial de Mato Grosso do Sul, habilitou cinco novos frigoríficos do Estado para exportação de carne bovina. Essa medida, resultado de intensas negociações diplomáticas, representa uma oportunidade significativa para aumentar a participação sul-mato-grossense no maior mercado consumidor de proteínas do mundo.

Com as habilitações, a expectativa é de aumento no volume de exportações e geração de empregos em toda a cadeia produtiva do setor frigorífico.

Área livre de Febre Aftosa Sem Vacinação: um marco sanitário

Chico Ribeiro Mato Grosso do Sul como área livre de febre aftosa

Um dos avanços mais importantes do ano foi o reconhecimento de Mato Grosso do Sul como área livre de febre aftosa sem vacinação. Essa conquista, além de reforçar a qualidade do rebanho sul-mato-grossense, abre portas para novos mercados internacionais que exigem status sanitário diferenciado, aumentando a competitividade da carne bovina produzida no Estado.

O governo estadual e os produtores comemoraram o feito, que demandou anos de trabalho conjunto e rígido controle sanitário.

Soja e celulose: líderes absolutos nas exportações

Divulgação/Fiems Os segmentos que potencializaram as exportações foram os de Celulose e papel

As exportações de soja e celulose continuaram a dominar a balança comercial do Estado em 2024. Juntas, essas commodities representam uma fatia significativa das vendas externas de Mato Grosso do Sul, garantindo superávit comercial e crescimento econômico regional.

A soja manteve sua posição como principal produto do agronegócio, enquanto a celulose consolidou o Estado como líder mundial na produção e exportação desse item estratégico.

Suzano inaugura maior linha de produção de celulose do mundo

Divulgação/Suzano A maior linha única de produção de celulose do mundo, localizada em Ribas do Rio Pardo

A Suzano inaugurou, em Ribas do Rio Pardo, a maior linha de produção de celulose do mundo, consolidando Mato Grosso do Sul como o Vale da Celulose. A planta industrial eleva a capacidade produtiva do Estado e atrai investimentos bilionários.

Além do impacto econômico, a inauguração traz inovação tecnológica e sustentabilidade, posicionando o Brasil na vanguarda global do setor. A inauguração contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Perspectivas e projeções para 2025

O desempenho de 2024 reforça o protagonismo de Mato Grosso do Sul no agronegócio brasileiro. O próximo ano promete ainda mais avanços, com novos mercados internacionais, recordes de exportação e crescimento sustentável.

Estiagem e mortes no rebanho: um ano de seca

Redes sociais Reprodução A estiagem atingiu a fronteira sul-mato-grossense causou mortes de bovinos

A grave estiagem que atingiu a fronteira sul-mato-grossense causou mortes de bovinos por sede e fome, ressaltando a fragilidade do setor diante das mudanças climáticas. Produtores relataram dificuldades no acesso à água e à alimentação adequada para os rebanhos, gerando prejuízos econômicos e sociais em diversas propriedades.

A Famasul e o governo estadual intensificaram os pedidos de apoio federal para minimizar os impactos da seca e implementar soluções emergenciais.

Acordo histórico entre produtores e indígenas

Divulgação O acordo fnalizado prevê a indenização pelas benfeitorias e pelo Valor da Terra Nua

Apesar das adversidades, 2024 também foi marcado por avanços significativos. A Famasul celebrou um acordo inédito entre produtores rurais e comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul. O entendimento busca a convivência pacífica e a colaboração mútua, colocando o diálogo como ferramenta essencial para a resolução de conflitos fundiários.

O acordo foi recebido como um modelo para outras regiões do Brasil, destacando a capacidade de Mato Grosso do Sul de promover soluções inovadoras em questões complexas.

Alerta sanitário: Caso de raiva bovina em Chapadão do Sul

Um caso confirmado de raiva bovina em Chapadão do Sul gerou alerta em todo o Estado. A doença, transmitida por morcegos hematófagos, acendeu a necessidade de intensificar campanhas de vacinação e monitoramento, especialmente em áreas rurais.

O governo estadual e entidades do setor reforçaram a importância da prevenção para evitar surtos que possam impactar a saúde pública e a economia rural.

Boicote e retratação: a controvérsia entre frigoríficos e carrefour

Joédson Alves/Agência Brasil Companhia informou que as entregas de carnes foram retomadas

Outro ponto de destaque foi a suspensão do fornecimento de carne por frigoríficos de Mato Grosso do Sul para lojas do Grupo Carrefour no Brasil. A medida foi uma reação a exigências consideradas excessivas pelo setor.

Após negociações, o Carrefour pediu desculpas e o boicote foi encerrado, marcando um momento de tensão nas relações comerciais entre grandes redes de varejo e o setor produtivo.

Com crises superadas e avanços sociais, 2024 mostrou a força e a resiliência do setor rural sul-mato-grossense. O próximo ano promete novos desafios e oportunidades, com foco em soluções sustentáveis e ampliação de mercados para os produtos do Estado.

