Vereadores solicitam aumento da frota de ônibus em Campo Grande

Tamanho do texto

Divulgação/CMCG Câmara de vereadores

Câmara Municipal de Campo Grande solicitou por meio de ofício encaminhado nesta quinta-feira (25), à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o aumento na frota de transportes coletivos na Capital. Conforme o ofício, os vereadores cobraram aumento da circulação dos ônibus principalmente nos horários de pico, em decorrência ao avanço dos casos de Covid-19 registrados em Campo Grande.

Presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), ressalta a importância da medida. "Nem todos podem parar de trabalhar e ficar em isolamento, e por isso o transporte público está muito cheio, muito aglomerado. O consórcio não pode pensar em lucro neste momento, e sim nas vidas. Temos que dar as melhores condições para quem precisa trabalhar. Essa é uma fala de todos os vereadores", enfatizou o vereador via assessoria.

De acordo com o boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Mato Grosso do Sul registrou nesta semana a maior taxa de ocupação de leitos do Brasil, a maioria das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão localizadas em Campo Grande.

"A Prefeitura e o Governo têm feito ações no sentido de criar mais vagas e de vacinar a população. Precisamos cuidar para que a doença não se espalhe rapidamente para que esses atos tenham efeito e possamos voltar o quanto antes à normalidade. Precisamos de mais ônibus não apenas nas linhas troncais, que vão de terminal a terminal, mas também nas linhas alimentadoras, que vão dos bairros aos terminais", completou Carlos Augusto Borges.

A fiscalização inicia nesta sexta-feira (26), conforme a assessoria, foi criada uma comissão de vereadores para fiscalizar os terminais Morenão, Júlio de Castilho, General Osório, Guaicurus, Nova Bahia, Aero Rancho e Hércules Maymone nos horários de pico, com o objetivo de averiguar a lotação dos itinerários dos ônibus. A comissão é composta pelos parlamentares Beto Avelar (PSD), Camila Jara (PT), Clodoilson Pires (Podemos), Coronel Alírio Villasanti (PSL), Dr. Sandro Benites (Patriota), Professor André Luis (Rede), Ronilço Guerreiro (Podemos) e Tiago Vargas (PSD), os vereadores se dividirão entre os locais.