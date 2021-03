Vereadores convocam sessão extraordinária nesta sexta-feira

Anderson Ramos/Capital News Câmara Municipal de Campo Grande

Em sessão extraordinária convocada nesta sexta-feira (19) os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam o Projeto de Lei 9.991/21, que autoriza o Poder Executivo Municipal antecipar os feriados municipais, conforme decreto, a medida visa o combate da disseminação da pandemia do coronavírus na Capital.

A sessão foi marcada para 13 horas, e ocorrerá de forma remota, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Casa de Leis. Conforme a assessoria, a proposta será avaliada em regime de urgência especial, em única discussão e votação.

Em mensagem encaminhada pelo Executivo à Casa de Leis, foi argumentado que "a urgente necessidade de medidas de isolamento social como medida preventiva e com finalidade de desafogar os hospitais e unidades de saúde, nos faz antecipar os feriados municipais". Segundo a assessoria, a medida foi elaborada em conjunto pelo Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, que possui representantes do Executivo Municipal e Estadual, Legislativo e Ministério da Saúde, com o intuito de evitar um colapso no sistema de saúde.

A convocação para a sessão extraordinária, foi assinada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges (PSB) e publicada nesta manhã, seguindo o decreto de calamidade pública em razão da pandemia e a situação atual da Capital, que se encontra classificado como “bandeira cinza”, ou seja grau extremo de contaminação, conforme a publicação do Programa Prosseguir do Governo do Estado, no dia 18 de março.

Durante reunião promovida na última quinta-feira (18), o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, comunicou a decisão conjunta pela antecipação dos feriados do mês de abril, junho e agosto, com fechamento total do comércio no período de 24 horas. A Câmara Municipal esteve presente na reunião. Foi determinado que nos dias 22 a 26 de março, ficarão abertos apenas os serviços considerados essenciais. "Dia 22, 23, 24, 25 e 26 de março serão antecipados os feriados de 2 e 21 de abril, 3 de junho, 26 de agosto e 7 de setembro”, detalhou o prefeito via assessoria.

Serviço:

Para assistir a sessão extraordinária da Câmara acesse a pagina do Facebook: https://www.facebook.com/camaracgms, ou o canal no Youtube da Casa de Leis: https://www.youtube.com/camaramunicipalcg.