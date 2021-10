Vereadores analisam Projetos no combate à violência contra a mulher

Izaias Medeiros/CMCG

Nesta quinta-feira (07), os vereadores de Campo Grande colocam em pauta a votação de três projetos de Lei. Em especial será dado destaque a votação de dois Projetos de Lei que pretendem combater a violência contra a mulher.

Na ordem do dia da sessão serão votados e discutidos três projetos em segunda rodada pelos vereadores. Estão listados o projeto de Lei n. 9.973/21 que institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, de autoria dos vereadores Papy, Ayrton Araújo e Camila Jara.

De acordo com a assessoria, também será votado o PL n. 10.061/21, que dispõe sobre diretrizes para a Política Pública Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, de autoria do vereador Dr. Loester

Por último, será colocado em pauta o PL n. 10.148/21 que autoriza o Poder Executivo a criar o corredor gastronômico turístico e cultural do Bairro Pioneiros, de autoria do vereador Junior Coringa.

Para serem aprovados todos os projetos precisam contar com maioria simples, ou seja, metade dos votos mais um em regime de votação simbólica.

Serviço:

A sessão começa às 9h00 no Plenário Oliva Enciso. Para acompanhar as discussões é possível comparecer à Casa de Leis, com presença liberada de Público ou pelos canais oficias da Câmara no Youtube ou Facebook.