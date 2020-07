Todos os vereadores de Campo Grande aderem à Comissão de Recesso

Tamanho do texto

A Câmara de Vereadores decidiu, durante a sessão desta terça-feira (14), que todos os parlamentares estarão na Comissão Representativa para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 17 a 31 de julho deste ano.

Desta forma, todo o colegiado atuará, a distância, atendendo as demandas da população que chegam aos gabinetes. Os setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente no período, com atendimento ao público das 8h às 12h.

“Todos os colegas se disponibilizaram a fazer parte da Comissão de Recesso, que normalmente é composta por cinco membros. Agradeço aos colegas por todos integrarem essa comissão”, disse o presidente da Casa, vereador Prof. João Rocha.