Soraya Thronicke destina mais de R$ 25 milhões à saúde de MS

Izaias Medeiros / CMCG Senadora Soraya Thronicke

Com o aumento dos casos confirmados de infecção por covid-19 no Mato Grosso do Sul, a senadora Soraya Thronicke (PSL) está destinando mais R$ 25 milhões em recursos extras para reforçar as ações de enfrentamento da pandemia. Os valores foram indicados a 37 municípios, em todas as regiões, que atendem praticamente toda a população do estado. Os recursos já foram pagos.

Apenas na capital a Santa Casa de Campo Grande recebeu R$ 950 mil para estruturação de 23 leitos – 10 leitos de UTI e mais 13 de enfermaria –disponíveis para atender também os pacientes vítimas da Covid-19. De acordo com a senadora, que tem priorizado a saúde na destinação das suas emendas por considerar essa a área mais crítica do estado, os recursos precisam ser monitorados para que não haja desvio do dinheiro.

“Desde o início da pandemia de coronavírus, todos os estados brasileiros têm recebido muitos recursos federais e emendas dos parlamentares para enfrentamento da doença. Infelizmente, sabemos que períodos delicados de crise são os mais propícios para se instaurar esquemas de corrupção. No Brasil temos esse triste histórico. Portanto, mais do que nunca temos que fiscalizar todo esse dinheiro, com a ajuda da população, para que não tenhamos que chorar o leite derramado”, afirma a senadora Soraya Thronicke.

Medicamentos

Preocupada com o rápido aumento de casos de coronavírus no Mato Grosso do Sul, a parlamentar também esteve no Ministério da Saúde para solicitar o envio do composto de medicamentos para tratamento da doença, como hidroxicloroquina e azitromicina, além dos recursos já enviados.

“Temos que garantir a toda a população sul-mato-grossense acesso ao tratamento contra a doença. Não é aceitável que as pessoas morram por falta de assistência. É dever de todos nós, parlamentares, garantirmos recursos, estrutura e o apoio necessário para que a população tenha acesso ao tratamento contra a doença. Mato Grosso do Sul pode contar comigo, porque estou trabalhando incansavelmente para isso”, assegura.