Simone Tebet será a entrevistada da ‘Live JR’ desta sexta

Tamanho do texto

Agência Senado Senadora Simone Tebet

Nesta sexta-feira (10), às 16 horas, a senadora Simone Tebet, participa da ‘Live JR’, transmitida nos canais digitais da Record. Os entrevistadores serão os apresentadores Eduardo Ribeiro, Celso Freitas e Christina Lemos.

Simone Tebet é advogada, professora universitária e atualmente senadora por Mato Grosso do Sul, eleita pelo MDB.

Na pauta, estão a participação da mulher na política, relação com Governo, eleições municipais e a derrubada do veto presidencial da desoneração.

A ‘Live JR’ já entrevistou os ministros do STF Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está última registrando mais de 4 milhões de impactos.

A ‘Live JR’ será transmitida pelas redes sociais do Jornal da Record, pela Record News e pelo portal R7.com. Os melhores momentos serão transmitidos no Jornal da Record, às 18h45 e nas edições do Fala Brasil, às 7h45.