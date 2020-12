Simone Tebet concorre à presidência do Senado

Divulgação/ Assessoria Simone Tebet

Na quarta-feira (16) a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet (MDB-MS), anunciou para a bancada de seu partido que é candidata à presidência do Senado. Durante uma reunião de bancada, os senadores decidiram que vão lançar candidato único à sucessão do Senado.

Além de Simone, os senadores Eduardo Braga (líder do partido no Senado), Eduardo Gomes (líder do Governo no Congresso) e Fernando Bezerra (líder do Governo no Senado) já tiveram seus nomes citados. Segundo Simone, o próximo passo será conversar com os outros partidos para ver qual dos postulantes ao cargo dentro do MDB têm mais chances de vencer.

“Diferentemente do passado, o MDB não vai rachar e marcha unido na disputa pela presidência. É agora que o jogo começa, mas é certo que não seria candidata se não tivesse tido conversas com outros parlamentares. O MDB hoje tem consciência de que o adversário não está dentro do partido e precisa buscar os votos fora”, disse Senadora Simone durante entrevista na Fm Capital no Programa Tribuna live.

De acordo com a nota da bancada, a unidade reafirma o compromisso com a agenda de reformas estruturais, com a responsabilidade fiscal e com um amplo programa de vacinação contra covid-19 em 2021. “O momento exige bom senso e maturidade política”, diz a nota reforçando a necessidade de diálogo para reconstrução do País no pós-pandemia.

O MDB tem a maior bancada da Casa, com 13 integrantes. Segundo a assessoria, o acordo com o critério da proporcionalidade partidária, por tradição, a presidência do Senado deveria ser ocupada pelo MDB.