Senadores pedem explicação para Araújo por visitar Pompeo na fronteira

Pedro França/Agência Senado Nelsinho

Nesta segunda-feira (21) o senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado, Nelson Trad Filho (PSD-MS) afirmou que convidou o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo para explicar aos senadores a visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Roraima na semana passada. Araújo deve explicar ao Congresso o porquê autorizou a ida do político americano para à fronteira.

Um grupo de senadores tentava derrubar as reuniões da Comissão de Relações Exteriores do Senado marcadas para esta segunda-feira como retaliação à visita, classificada por eles como um desrespeito à soberania brasileira e uma afronta à Venezuela. Mas após debate no início da reunião, a decisão do colegiado foi por manter as sabatinas e convidar o chanceler brasileiro a dar explicações.

O pedido para ouvir Ernesto Araújo partiu de Telmário Mota (Pros-RR), que, após ouvir as ponderações de outros senadores, aceitou transformar o adiamento das sabatinas em um convite ao ministro Ernesto Araújo e em uma nota de repúdio à visita de Pompeo.

De acordo com a Agência do Senado, o senador apontou que agora que Roraima conseguiu “pacificar” a situação migratória da Venezuela, os Estados Unidos trazem transtorno para a região ao usar o estado de palanque para a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Telmário pede no requerimento que o chanceler brasileiro explique a visita de Mike Pompeo.

Nelsinho destacou que o chanceler sempre tem atendido aos convites da comissão.