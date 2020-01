Senador consegue quase R$ 2 milhões da União

Divulgação/Assessoria Senador no gabinete do ministro Mandetta

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação de mais recursos federais ao Estado de Mato Grosso do Sul. Por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) o senador recebeu R$ 1,8 milhão para o município de Costa Rica. O valor é para as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município e terá mais R$ 7,2 milhões.

Trad também obteve do Ministério da Cidadania R$ 155 mil para aquisição de equipamentos ao município de Douradina. Conforme a assessoria o parlamentar começou bem o ano com a liberação de quase R$ 2 milhões nesta primeira quinzena de 2020. No ano passado, conquistou R$ 78, 5 milhões de recursos federais liberados de emendas de exs-parlamentares que foram apresentadas de 2013 até 2017 e estavam paradas nos ministérios.

Para 2020, as expectativas do parlamentar são ainda mais otimistas. “Já temos R$ 172, 9 milhões empenhados, o que significa o compromisso de que serão pagos. Desses valores, R$ 22,1 milhões já foram repassados pelo Ministério da Saúde. Então, teremos R$ 150,8 milhões da União para atender projetos como melhorias das estradas e restauração da BR-262”, explicou o senador Nelsinho Trad.