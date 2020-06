Secretário de Segurança do Estado se reúne com presidente Jair Bolsonaro

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, juntamente do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça recebem nesta tarde (10), em Brasília o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antonio Carlos Videira para discutirem sobre segurança no Estado e algumas reivindicações.

Divulgação/Capital News Antônio Carlos Videira se reúne às 15h em Brasília

Embora não haja uma pauta definida, Videira espera que sejam liberados recursos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e sejam anunciados novos investimentos para a segurança nas fronteiras bem como para as demais forças de segurança do País.

Mato Grosso Sul tem a receber em projetos que estão em trâmites oriundos de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, convênios e emendas parlamentares cerca de R$ 114 milhões. Quanto às fronteiras, o Estado possui 1.517 quilômetros de fronteira, dos quais 1.131 com o Paraguai e 386 com a Bolívia, desses 549 de fronteira seca. E conta ainda com as suas divisas com 2.233,47 quilômetros sendo 448,32 com o Goiás, 84,52 Minas Gerais, 1.070,48 com Mato Grosso, 222,87 com o Paraná e 407,28 com São Paulo 407,28.

O encontro acontece às 15 horas no Palácio do Planalto e terá a participação dos secretários de Justiça e Segurança Publica dos estados e Distrito Federal. Segundo informações do Palácio do Planalto, também participam da reunião, os ministros da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.