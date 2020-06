Santa Casa recebe 100 novos leitos para atender pacientes de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta segunda-feira (8), no Diário Oficial do Estado, 100 leitos clínicos para o tratamento do coronavírus disponíveis na Santa Casa de Campo Grande, presentes no novo mapeamento hospitalar sobre o covid-19 no Estado.

Divulgação Hospital aumenta úmero de leitos para pacientes do SUS

Preocupado com a transparência o secretário de Saúde explicou sobre o mapeamento. “Prezando pela transparência, o mapa hospitalar mostra a estruturação do SUS no atendimento aos pacientes que precisam de tratamento para a doença”, afirmou o secretário Geraldo Resende, assim que anunciou sobre o mapeamento dos leitos e ações desenvolvidas.

Com isso, o Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI referente ao Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus mostra que, somando os leitos disponíveis com os de ampliação, Mato Grosso do Sul tem uma estrutura composta por 1.343 leitos.

Dos leitos já existentes estão disponíveis 770 leitos clínicos adulto, 138 leitos clínicos pediátrico, 229 leitos de UTI adulto e 10 leitos de UTI infantis. Em ampliação: 132 leitos clínicos adulto; 14 leitos clínicos pediátrico; 50 leitos de UTI adulto.

De acordo com a SES, a nova lista traz uma readequação, resultado da análise do quadro e realidade epidemiológica de cada município e que, por isso, a lista é dinâmica e varia de acordo com o avanço da pandemia e necessidade de internação de cada localidade.