Sai Loester e entra Siqueira para concorrer a prefeitura da Capital

Divulgação Após a convenção, uma discussão jurídica entrou em pauta pela validação ou não dá candidatura de Trutis

Vinicius Siqueira teve candidatura a prefeito de Campo Grande, aprovada pelo partido no domingo (27), o candidato vai concorrer pelo Partido Social Liberal - PSL. Vinicius é vereador de Campo Grande - MS e agora concorre como prefeito da cidade morena.

Após a convenção conduzida pelo deputado federal Loester Trutis, uma discussão jurídica entrou em pauta pela validação ou não dá candidatura de Trutis. No domingo, veio a decisão de que Vinicius está validado para sua candidatura, voltando ao seu posto original de candidato a prefeitura de Campo Grande pelo PSL.

Vinicius propõe uma campanha de combate a corrupção, da lisura na prestação de contas pelo município e o oferecimento de um trabalho que esteja à altura daquilo que a cidade precisa.

A sua pré-candidatura foi anunciada em maio deste ano no Facebook do secretário-geral do PSL em Mato Grosso do Sul, deputado federal Loester Trutis. “Hoje, a meu ver, o único capaz de derrotar a velha política familiar e resgatar Campo Grande. Juntos, vamos seguir trabalhando”, disse Trutis ao anunciar Siqueira como pré-candidato.

Agora, como candidato, Siqueira diz que “A justiça foi feita. A volta da nossa candidatura tira o sono dos políticos e empresários que vivem da exploração do dinheiro público. Agora cabe agora à população decidir se irá escolher o candidato que quer derrubar os esquemas ou o candidato que quer manter essa sujeira toda”, comentou. O PSL homologou 33 nomes para disputar as 29 cadeiras da Câmara Municipal de Campo Grande. A convenção do partido foi realizada no dia 13 de setembro.

A decisão que manda o PSL substituir o candidato foi publicada no domingo, portanto, ainda não há registro de Vinicius Siqueira no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Nascido em Campo Grande (MS), no dia 3 de outubro de 1976, Vinicius de Siqueira é servidor público estadual, formado em direito e vereador da Capital-sul-mato-grossense, onde foi responsável pela CPI do Táxi, abriu investigações contra o FlexPark e também contra o Consórcio Guaicurus. De acordo com assessoria, ele também é presidente da Associação Pátria Brasil, uma entidade federal com sede em Brasília para combater a corrupção e com prerrogativa para o ajuizamento de ações civis-públicas.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais deste ano, mudaram de data. O primeiro turno está previsto para acontecer no dia 15 de novembro, e o segundo, no dia 29 do mesmo mês.

“Matéria alterada às 10:10h para acréscimo de informação”