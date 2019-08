Rose Modesto não descarta troca de partido

Deurico/Capital News Rose Modesto, Deputada Federal eleita em 2018

Com sonho de ser a primeira Prefeita de Campo Grande, a deputada federal Rose Modesto, sonha em ‘poder cuidar da Cidade Morena’. Mas como na política ‘cada dia é uma eternidade’, o partido da deputada ainda não decidiu quem apoiar ou se vai lançar um candidato a prefeitura.



“O governador (Reinaldo Azambuja) tem um compromisso pessoal dele com o prefeito da cidade. O próprio PSDB ainda não definiu se vai ter candidato ou não, vários partidos já me convidaram para ser candidatar por eles, mas eu preciso definir o que vai acontecer no meu partido. Essa é uma decisão que vou tomar só em abril”, revelou Rose a equipe de reportagem do Capital News durante o desfile em comemoração aos 120 anos da Capital .



A deputada ainda revela que na política “um dia é uma eternidade”, porém ela não vai deixar o sonho de cuidar da Cidade Morena e “olhar para lugares que nenhum gestor olhou”, mas ter o sonho concretizado o eleitor é quem vai decidir. “Uma coisa pode ter certeza, se eu sentir que a cidade recebe bem o meu nome eu vou lutar para ser candidata a prefeita ano que vem”, finalizou Rose.