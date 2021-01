Rhaiza Matos assume como primeira mulher a governar Naviraí

Assessoria Rhaiza Matos, prefeita de Naviraí

A cidade de Naviraí está sendo governada por uma mulher pela primeira vez. Tomou posse nesta sexta-feira (1º) a prefeita Rhaiza Matos (PSDB), eleita no último dia 15 de novembro. Além dela, foram empossados também o vice-prefeito, Márcio Araguaia (PTB) e os treze vereadores da Câmara Municipal.

Cirurgiã dentista, Rhaiza não imaginava que seria prefeita até dois dias antes das eleições. No dia 13 de novembro, o então deputado estadual Onevan de Matos, candidato a prefeito e seu pai, faleceu em decorrência de complicações causadas pela covid-19. No dia seguinte, ela foi escolhida pelo partido para ocupar a vaga, sendo eleita no dia seguinte, confirmando o favoritismo de Onevan, segundo pesquisas.

Primeira prefeita de Naviraí, Rhaiza assegurou que está preparada, empenhada e pronta para o desafio assumido e lembrou que sempre esteve ao lado de seu pai, em campanhas eleitorais e nos debates de temas de interesse da população. “Quero reafirmar que estou muito focada na missão de atender aos anseios de nossa população, transformando em ações e muito trabalho as propostas e o nosso plano de governo”, afirmou ao dirigir suas palavras ao presidente do Legislativo, Éderson Dutra (Neninha), e a todos que prestigiavam a sessão especial.

A nova prefeita de Naviraí enfatizou que sua gestão será marcada pelo diálogo, sinalizando sua disposição de manter as portas do Executivo abertas para o entendimento institucional com o Legislativo e Judiciário. Mas, citou os desafios nas áreas da Educação, Infraestrutura, Assistência Social, Habitação, Turismo, Esportes, Cultura, Lazer, Segurança Pública e Geração de Empregos. “A Saúde se constitui num capítulo à parte. Com vontade política e empenho assumo a Prefeitura de Naviraí com o mesmo objetivo e compromisso assumido pelo meu pai, o de ajudar as pessoas, ajudar a nossa população, resolvendo os problemas e atuando pelo desenvolvimento de nosso município”.

Rhaiza Matos observou que encontrou forças em Jesus e em Maria para vencer o difícil momento pelo passamento de seu pai e, sobretudo, reafirmou que sua meta é transformar em realidade o sonho expresso por Onevan. “Eu sou Rhaiza, não sou Onevan, contudo, carrego a mesma disposição, ação e caráter que deram origem ao slogan “Firme no que faz”.