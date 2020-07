Refis sem juros é prorrogado até 5 de agosto em Campo Grande

Tamanho do texto

CMCG

Contribuintes de Campo Grande poderão ter mais prazo para negociarem dívidas por meio do Programa de Pagamento Incentivado (PPI) 2020, o conhecido Refis. Vereadores aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira (7), o projeto de lei que estende o prazo até 5 de agosto, com descontos de até 100% em juros e multas no pagamento à vista.

A proposta é de autoria de todos os vereadores Casa de Leis, foi aprovada em regime de urgência, em única votação, e precisa ser sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad para entrar em vigor. Segundo a prefeitura, os recursos arrecadados serão investidos na saúde.

O vereador Prof. João Rocha, presidente da Câmara Municipal, ao anunciar a aprovação da proposta da Casa de Leis por unanimidade, destacou o objetivo da prorrogação “em oferecer oportunidade em razão da pandemia daqueles que ainda se encontram em débito com a prefeitura poderem saldá-los e esses recursos investidos no combate ao coronavírus”.