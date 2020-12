Redes de ensino podem ter aulas sobre direito dos animais

Luciana Nassar/ ALMS Deputado Lucas de Lima

Nesta quinta-feira (17) o deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade) apresentou na sessão ordinária o Projeto de Lei 241/2020 para alterar a Lei 2.990, de 10 de maio de 2005, que sistematiza a Posse Responsável de Cães e Gatos no Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria, a ideia é autorizar ao Poder Executivo a incluir na grade curricular de ensino fundamental da rede pública e privada o tema "Educação em Direito Animal". De acordo com os dados da proposta, só no Brasil existem mais de 30 milhões de gatos e cães abandonados. Se o projeto for aprovado, a carga horária das aulas será definida pela Secretaria de Educação Estadual (SES).

“A inclusão da matéria será um meio eficaz e de suma importância para a formação da base de nossa sociedade, de nossos futuros cidadãos que já crescerão éticos e cientes do bem estar animal, ou seja, estaremos desenvolvendo e preparando a formação e o caráter de nossos futuros cidadãos”, defendeu o autor.