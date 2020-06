Prorrogação do prazo do REFIS e vacinas para o interior foram pedidas

Divulgação/Assessoria Paulo solicitou a prorrogação do prazo devido a pandemia

Durante a sessão da última quinta-feira (6), o presidente da assembleia legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), anunciou uma emenda modificativa em nome dos 24 deputados ao Projeto de Lei 107/2020, do Governo do Estado.

O projeto diz respeito ao refinanciamento de dívidas, o Refis, para prorrogação do prazo de renegociação até 30 de setembro.

Outro anúncio foi que está sendo encaminhando requerimento via Mesa Diretora ao Governo do Estado mais vacinas de gripe h1n1 para Bonito, Corumbá e Miranda, aonde tem maior fluxo de turismo. O Projeto de Lei 91/2020, de autoria do deputado Zé Teixeira (DEM), que estava pautado foi retirado da votação por pedido de vistas do líder do Governo, deputado Gerson Claro (PP).