Promulgada: vacina de Oxford deve receber R$ 2 bilhões

Depositphotos vacina de Oxford

Foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira a Lei 14.107/20, que abre crédito extraordinário de R$ 1,995 bilhão para viabilizar a compra de tecnologia e a produção da vacina de Oxford contra a Covid-19. A vacina está em fase de testes com voluntários no Brasil e em outros países. A lei teve origem na Medida Provisória 994/20, aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 02 e pelo Senado, no dia 03.

O dinheiro vai custear contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, e o laboratório AstraZeneca. A empresa desenvolve a vacina em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido.

De acordo com Agência Câmara de Notícias, a vacina está em fase de testes com voluntários no Brasil e em outros países. Caso a eficácia seja comprovada, o Brasil pretende produzir 100 milhões de doses, com previsão de distribuição por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) até o final do primeiro semestre de 2021.