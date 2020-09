Projeto prevê o uso de piso antiderrapante em banheiros público

Tamanho do texto

O deputado Jamilson Name (sem partido) apresentou o Projeto de Lei 181 de 2020, a qual dispõe sobre a instalação de piso antiderrapante em sanitários nos locais que menciona e dá outras providências.

Conforme o texto do projeto, os clubes sociais, centros esportivos, academias, ginásios, hotéis, pensões, hospitais, clínicas e demais estabelecimentos que disponham de sanitários para uso de seus funcionários e/ou clientes, deverão instalar piso antiderrapante para revestimento da totalidade do assoalho dessas dependências, para minimizar o risco de quedas e acidentes aos seus usuário.

De acordo com a justificativa do autor, a intenção é a segurança das pessoas. “Pensando diretamente na questão da qualidade de vida, em que a segurança deve ser fator primordial, esse projeto visa a prevenção de acidentes domésticos muito comuns, como a queda no banheiro após o banho”, afirmou Jamilson.

De acordo com assessoria, ainda na justificativa, o deputado explica que dados apontam que a maioria dos casos que envolvem lesões e traumas, em acidentes domésticos, ocorrem no banheiro. “A causa é simples: a maioria dos banheiros têm piso escorregadio, o que aumenta sensivelmente a probabilidade de ocorrências de quedas e acidentes”, destacou o parlamentar.