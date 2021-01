Primeiro mandato do vereador João César Mattogrosso teve 66 leis sancionadas

Divulgação/Assessoria Parlamentar realizou mais de 5 mil indicações de melhorias para Campo Grande

O vereador reeleito por Campo Grande, João César Mattogrosso, divulgou balanço do seu primeiro mandato onde aponta 66 leis sancionadas e mais de 5 mil indicações de melhorias realizadas nos primeiros 4 anos na Casa de Leis. Mattogrosso foi reeleito no pleito eleitoral 2020 com 4.209 votos, sendo empossado novamente vereador no último dia 01 de janeiro.

Entre as atuações do parlamentar no legislativo, estão a atração de recursos federais para Capital, que somam mais de R$ 18 milhões em benefício dos bairros. Junto à Deputada Federal Rose Modesto e contrapartida do Governo MS, através do Governador Reinaldo Azambuja, foram mais de R$ 13 milhões para pavimentação e drenagem no Aero Rancho, região que esperou por mais de 30 anos pela melhoria que já está sendo executada.

Além destes, o veraedor João César Mattogrosso buscou recursos junto ao Deputado Federal Beto Pereira onde levantou cerca de R$ 3 milhões para ações de enfrentamento à Covid-19 em Campo Grande e cerca de R$ 2 milhões para revitalização completa da Arena Buracão (Aero Rancho) e Campo da Grande Parada (Indubrasil), este também com contrapartida do Governo MS.

Também conquistou outros recursos com o Deputado Federal Fábio Trad, cerca de R$ 500 mil para aquisição de academias ao ar livre, para atender demandas da Fundação Municipal de Esporte – Funesp na Capital.

O vereador João César Mattogrosso também esteve a frente de obras positivas para a população da Capital, que avançaram e já estão com recursos aprovados, como o asfalto para o Rita Vieira e Parque Dallas. Já para mobilidade urbana outros avanços foram conquistados através das solicitações do vereador, especialmente com o atendimento do reordenamento viário e sinalização nas rotatórias da Via Parque com a Mato Grosso, da Coca-Cola (confluência das avenidas Interlagos e Gury Marques) e da Joaquim Murtinho com as avenidas Ceará e Eduardo Elias Zahran.

Também foi destaque do mandato do parlamentar o projeto social “Parceiros da Cidadania”, que atendeu mais de 5.000 famílias entre 2017-2019, em bairros periféricos da Capital. A iniciativa reúne atendimentos médico, jurídico, odontológico, corte de cabelo, entre outros serviços e lazer para toda família. Foram realizadas 10 edições da ação, que em 2020 não foi possível devido à pandemia.

João César Mattogrosso tem projetos em pautas diversas, voltadas para o desenvolvimento de Campo Grande. Sustentabilidade, acessibilidade, inclusão, defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade, saúde, educação, infraestrutura, entretenimento, avanços tecnológicos e empreendedorismo estão entre as bandeiras defendidas por João César Mattogrosso.

No seu segundo mandato, que teve início no dia 1º de janeiro de 2021, o parlamentar enfatizou o compromisso de lutar, entre outras ações já consolidadas em sua pauta de trabalho, pelos seguintes temas: fomento da energia solar, especialmente para gerar economia nas repartições públicas; participação da juventude na política e luta em defesa do direito das mulheres, conforme carta-compromisso assinada em reunião especial com a militância feminina durante a campanha.