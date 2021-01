Primeiro ato: Prefeito Marcelo Pé exonera irmã de cargo público em Antônio João

Reprodução/Facebook Cumprindo promessa de campanha, líder do Executivo enfatiza que não haverá nepotismo em seu mandato.

Nesta segunda-feira (04), o prefeito eleito para o liderar o Executivo no município de Antônio João, exonerou sua irmã em seu primeiro ato como prefeito do município. A exoneração foi realizada ao vivo em sua rede social, onde explicava o motivo da exoneração de Juliana, afirmando que estava cumprindo promessa de campanha onde não haveria nepotismo em seu mandato.

De acordo com Marcelo Pé declarou no vídeo que, “ Por mais que os parentes possam trabalhar nas secretarias, o que não é considerado nepotismo, eu prometi durante a minha campanha que não haveria familiares meus em órgãos municipais. Por isso, estou aqui hoje, com a minha irmã Juliana que trabalhava no CREAS, para assinar como primeiro ato do meu mandato, a exoneração dela”, pontua.

O atual prefeito de Antônio João, agradeceu os serviços prestados pela irmã à população do município, “ Obrigada minha irmã Juliana, pelos serviços prestados à população. Ela irá continuar ajudando Antônio João de outra forma, irá trabalhar nas empresas privadas do nosso município”, enfatiza.

Marcelo Pé agradeceu ainda durante o vídeo, a população e garantiu que todo o trabalho desenvolvido por ele, será apresentado via redes sociais para a população, buscando assim, manter um contato próximo com os eleitores e moradores do município.