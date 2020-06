Presidente do TSE afirma que ainda em junho data da eleição será resolvida

Fellipe Sampaio/SCO/STF Ministro do STF Luís Roberto Barroso destacou a importância da Lei da Facha limpa

No último sábado o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também um dos onze ministros Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu entrevista para a Agência Brasil na qual falou de diversos temas, dentre eles a possibilidade do adiamento das eleições previstas para outubro deste ano.

Barroso, falou sobre a importância da Lei da Ficha Limpa que completou 10 anos no país na última quinta-feira (4). Sobre partidos burlarem a lei com candidaturas "laranjas", que tem sido feita através da obrigatoriedade dos partidos candidatarem 30% da chapa com mulheres, dentre outras questões polêmicas como as fakes news.

Sobre as eleições de 2020 devido a pandemia o ministro afirmou que o assunto será resolvido ainda neste mês. "A possibilidade de adiamento das eleições é real. Eu penso que ao longo do mês de junho a Justiça Eleitoral e o Congresso Nacional, numa interlocução construtiva, deverão bater o martelo acerca de novas datas se sepultarmos que isso seja indispensável, embora seja propósito dos ministros do TSE e dos presidentes da Câmara e do Senado não remarcar para nenhuma data além deste ano." explicou Barroso.