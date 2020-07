Prefeituras vão dividir mais de R$ 115 milhões de auxílio do governo

Edson Ribeiro Pedro Caravina

As prefeituras de Mato Grosso do Sul vão dividir mais de R$ 115 milhões como parte da segunda parcela do auxílio financeiro do governo federal, o chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela Lei Complementar 173/2020.

A informação foi repassada esta semana pela STN (Secretaria do Tesouro Nacional), vinculada ao Ministério da Economia, à Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

O valor destinado às 79 prefeituras totaliza R$ 461 milhões em quatro parcelas e será sempre depositado nas contas que recebem os recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), conforme o Tesouro Nacional.

O repasse a ser creditado nesta segunda-feira (13) na conta dos municípios sul-mato-grossenses totaliza R$ 115.317.913,64, segundo atesta o presidente da entidade e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina.

Do total, a prefeitura de Campo Grande terá a maior parte do bolo financeiro a ser dividido aos municípios de Mato Grosso do Sul -- R$ 37,180 milhões -- , enquanto Dourados e Três Lagoas terão respectivamente repasse de R$ 9,251 milhões e R$ 5,037 milhões.