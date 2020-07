Prefeitos podem participar do Seminário de Gestão Pública Fazendária

Tamanho do texto

Divulgação/CNM presidente da CNM, Glademir Aroldi

O Seminário de Gestão Pública Fazendária 2020 começa nesta terça-feira (21), com a participação do presidente da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Glademir Aroldi, na cerimônia de abertura. O evento deste ano será digital, gratuito e com o tema O Cenário Fiscal e Tributário Pós Covid-19.

O presidente da CNM incentiva a participação dos gestores municipais no seminário, que reunirá centenas de profissionais de finanças para debater esses e outros assuntos de interesse municipal.

A programação vai até o último dia do mês, sexta-feira (31), e prevê debate sobre A Cooperação e a Integração da Receita Federal com os Municípios com a participação de especialistas da Confederação.

A supervisora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e o analista técnico em finanças municipais da CNM, Thalyta Alves e Alex Carneiro, foram convidados para a palestra marcada para o dia 29, das 9h às 12h.