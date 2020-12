Prefeito veta projetos sobre IPTU e liberdade econômica

Tamanho do texto

Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) vetou duas propostas sendo uma referente ao IPTU e outra sobre a liberdade econômica. A decisão contrário foi publicada nesta segunda-feira (28) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Os projetos retornam para análise da Câmara Municipal, que no ano que vem vai decidir pela manutenção ou derrubada dos vetos.

O projeto n. 9.630/19, elaborado pelo vereador André Salineiro (Avante), ria uma declaração municipal de direitos da liberdade econômica. Segundo a proposta, a ideia é garantir o livre mercado. Proposta tinha como objetivo desburocratizar as relações econômicas, em especial as microeconômicas, visando simplificar o processo de entrada no mercado empreendedor aos pequenos empresários e aos microempreendedores.

Projeto n. 9.692/20, de autoria do vereador Delegado Wellington (PSDB) e do vereador Papy (SD), que cria transparência na cobrança do IPTU. Processo tem como

objetivo criar uma ferramenta virtual de cálculo que permitisse ao contribuinte estimar o valor aproximado do IPTU com base em dados do imóvel.