Popularidade do presidente Jair Bolsonaro chega a 40%

Reprodução/TV Brasil Presidente Jair Bolsonaro

De acordo com pesquisa realizada pelo CNI-IBOPE, o presidente Jair Bolsonaro é aprovado por 50% dos brasileiros. Outros 45% desaprovam e 5% não souberam ou não responderam. Após cair ao longo do primeiro ano de governo, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro disparou agora em setembro, na comparação com dezembro do ano passado.

Os entrevistados também responderam se aprovam ou desaprovam a maneira do presidente administrar o País. Nesse quesito, a aprovação pessoal de Bolsonaro subiu de 41% para 50%, voltando ao nível observado em abril de 2019 (51%).

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.