Divulgação/ Assessoria Periferia da Capital foi o primeiro destino de campanha

Durante o domingo (27), os dois candidatos do PDT participaram de encontros em bairros campo-grandenses, onde conversaram com vereadores do partidoe a população em geral. Dagoberto Nogueira e Kelly Costa, candidatos a prefeito e vice-prefeita de Campo Grande pelo Partido Democrático Trabalhista, iniciaram a jornada para as eleições pela periferia da Capital.

“Tenho experiência e sei que não existe já ganhou ou já perdeu em eleição. O que eu sei é que sou o candidato mais preparado para ser prefeito. Fui secretário de Estado, presidente do Detran e estou em meu quarto mandato como deputado. Eu tenho o caminho certo para mudar Campo Grande. Não faço discurso eleitoreiro, o que falo, eu faço!”, afirma o candidato Dagoberto Nogueira.

De acordo com assessoria, na programação de domingo do PDT, vários dos 43 vereadores do PDT estavam presentes nas atividades que aconteceram do período da manhã até a noite. Entre elas, a passeata de lançamento da candidata a vereadora Rosemeire Farias no bairro Parque do Lageado e inauguração do comitê do vereador Geiser na Coophasul.

“Nós vamos fazer uma Campo Grande diferente. Nós queremos uma cidade humanizada e que adote o feminino. Começamos nossa campanha pela periferia porque o Dagoberto honra a história do PDT e nunca traiu os trabalhadores como deputado. Nossa festa no primeiro dia de campanha foi bonita demais”, comemora Kelly Costa.