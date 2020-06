Pedro Kemp nome cotado do PT para pleitear cadeira do executivo em 2020

Desde ontem na Capital o PT - MS vem através de transmissões ao vivo discutindo sobre o futuro do partido para a eleição 2020, através de debates nas Redes Sociais que cotaram com a presença de Gleise Hoffman e lideraças do partido no Estado.

Wagner Guimarães/ALMS Pedro Kemp (PT) pretende disputar a cadeira do executivo da Capital

Previsto para hoje o anuncio dos nomes dos pré-candidatos, dentre eles o nome mais cotado para concorrer a cadeira do executivo da Capital Morena é o do deputado estadual Pedro Kemp.

O encontro será apenas para filiados com o número limitado de pessoas, assim respeitando as regras de isolamento social para que não haja aglomeração de pessoas. O evento virtual já faz parte das recomendações exigidas para as convenções previstas pelo TRE, e anunciado pelo ministro Barroso.

O evento será transmitido ao vivo nas Redes Sociais do partido no Estado. Às 14h terá uma apresentação e aprovação da chapa proporcional e do pré-candidato a prefeito e a previsão é de que às 15h30 seja feito o anuncio do nome eleito pelos filiados.