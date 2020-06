Pandemia e o funcionamento de bares e restaurantes é tema de live

CMCG Câmara de vereadores da Capital

Promovida pela Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande, nesta quarta-feira (17) a live irá tratar sobre as medidas preventivas de conscientização do comportamento da população que reforçam os protocolos de biossegurança de bares e restaurantes em tempos de pandemia. Comissão é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

Após período de quarentena, os bares e restaurantes retornaram com atendimento presencial a partir do dia 27 de março, seguindo uma série de medidas preventivas como: redução da capacidade de atendimento, regras de distanciamento mínimo, higienização antes e depois da abertura do estabelecimento, disponibilização de álcool em gel, entre outras. Segundo a assessoria, no entanto, a população deve ficar atenta aos protocolos de segurança para adaptação da nova rotina.

Participam da live, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, Juliano Wertheimer e a médica infectologista, Priscilla Alexandrino de Oliveira.

A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, pelo facebook.com/camaracgms, pelo instagram @camaracgms ou pelo Youtube https://www.youtube.com/user/camaramunicipalcg. A população pode participar da live enviando suas dúvidas e sugestões que serão encaminhadas em tempo real para os vereadores e convidados.