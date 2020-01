Nelsinho Trad conquista R$ 172,7 milhões para Saúde do Mato Grosso do Sul

Tamanho do texto

Divulgação Senador Nelsinho Trad

Logo no início do ano, o senador Nelsinho Trad anunciou que o Governo Federal de que Mato Grosso do Sul receberá R$ 172,7 milhões em verba para o Ministério da Saúde.

Conforme assessoria, dos 172,7 milhões em projetos aprovados e empenhados, R$ 22,1 milhões já foram pagos há duas semanas pelo Ministério da Saúde para atender os hospitais, R$ 1,5 milhão do Ministério da Educação para Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e R$ 577 mil para Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). “Estamos agora no aguardo da liberação de R$ 150,6 milhões que deverão ocorrer em 2020, para isso estamos trabalhando incessantemente por Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad, que esteve nos últimos dois dias de 2019 em Brasília percorrendo todos os ministérios.

“São verbas que solicitamos ao Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Ministério da Agricultura, do Ministério da Justiça, Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) e Ministério da Educação (MEC) e recebemos ontem a resposta de que foram todas empenhadas. Ou seja, são recursos assegurados para o nosso Estado que serão disponibilizados pela União”, ressalta o senador Nelsinho Trad.

No ano de 2019, em que Nelsinho Trad completou seu primeiro ano de mandato, conseguiu a liberação de R$ 78,5 milhões – pagos até o dia 31 de dezembro – para os municípios de Mato Grosso do Sul. “Eram emendas apresentadas por ex-parlamentares, desde 2013, que estavam paradas e, com o trabalho em equipe, conseguimos o pagamento desses valores e vamos nos manter firmes para obter o recebimento dos R$ 172, 7 milhões empenhados em 2020”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.