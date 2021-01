Murilo Zauhit é exonerado do cargo de secretário de Obras do Governo

A. Ramos/Capital News Vice-governador Murilo Zauith

Nesta segunda-feira (11), o vice-governador Murilo Zauhit foi exonerado do cargo de secretário de Obras do Governo do Estado, segundo publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Para o seu lugar, foi designado Luis Roberto Martins de Araújo, também conforme publicação no DOE.

Reprodulção/Diário Oficial do Estado O novo secretário de Obras é Luis Roberto Martins de Araújo segundo Diário Oficial do Estado de MS

A exoneração de Zauhit acontece menos de dois meses após três assessores deixarem os cargos. Após as demissões de dois assessores diretos, José Jorge Filho e Sebastião de Almeida Filho. Além destes, outro demitido foi o engenheiro Gamaliel Jurumenha de Oliveira, coordenador do Aquário do Pantanal. Murilo segue como vice-governador de Mato Grosso do Sul.

Rumores apontam a preparação do PSDB para a candidatura á Governador do Estado, do atual Secretário Estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Reinaldo Azambuja, a Senador ou Deputado Federal.

O secretário interino de Infraestrutura é aliado do democrata. Luís Roberto Martins de Araújo foi secretário municipal de Planejamento na gestão de Murilo como prefeito e também é empresário em Dourados.

Assim como, o novo presidente da Agesul, Márcio Wagner Katayama, também é de Dourados e um dos aliados do vice-governador.

A Secretaria de Obras tem estrutura para transformar desconhecidos em candidatos eleitos, como Delcídio do Amaral, eleito senador após se filiar ao PT e assumir a pasta em 2001.

A estatal serviu também de candidatura para o deputado federal de Vander Loubet (PT), quando deixou de ser conhecido apenas o sobrinho de Zeca do PT. Outro beneficiado foi Paulo Duarte, que se elegeu deputado estadual. Edson Giroto também ganhou eleição em 2010 após comandar a poderosa pasta.

Se Azambuja retirar a Secretaria de Infraestrutura da dirigência dos Democratas, Reinaldo poderá nomear Riedel, que vem percorrendo o Estado para ganhar visibilidade na disputa do Governo pelo PSDB. Além deste, o presidente regional do PSDB, Sérgio de Paula, é outro cotado para a função.

Também estudam a possibilidade de o empresário Sérgio Murilo, presidente estadual do Podemos, assumir o cargo.