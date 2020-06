Ministério da Saúde corrige lista com óbitos do Covid-19

Tamanho do texto

Mato Grosso do Sul aparece na lista definitiva divulgada no final da manhã desta segunda-feira (8), pelo Ministério da Saúde, que "corrigiu duplicações e atualizou", os dados divulgados sobre casos e óbitos por covid-19, anunciados ontem (7).

Agência Brasil Governo corrige informações do Ceará dentre outros estados

Segundo a nova lista o Estado e o Distrito Federal mantiveram os números de óbitos do primeiro balanço. Houve correções também nos números de novos casos registrados pelos estados.

No comunicado de hoje, o ministério destaca, em especial, a mudança dos números em Roraima, que havia anunciado 762 óbitos e, após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142. Outra situação corrigida foi em relação ao número de casos confirmados no Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 após atualização.