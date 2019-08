Marquinhos Trad entregou obras de drenagem e pavimentação

Divulgação/ PMCG Foram investidos R$ 1.322.560,82

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) entregou nesta quarta-feira (21) obras de drenagem e pavimentação que beneficiam moradores dos bairros Jardim Morenão, Botafogo, Roselândia e Residencial Anapólis, núcleos urbanos vizinhos que há mais de 25 anos esperavam pela infraestrutura.

Marquinhos se comprometeu a buscar recursos para lançar novas frentes de asfalto na região. No total foram investidos R$ 1.322.560,82, na execução de 2,2 quilômetros de asfalto e 746 metros de drenagem, incluindo um colchão drenante de 40 metros, na Rua Pompeo Ferreira da Silva, para garantir o escoamento das águas pluviais numa região de lençol freático muito elevado.

A entrega do asfalto representa o fim de 26 anos de espera para 247 famílias do Residencial Anapólis, um conjunto habitacional construído nos anos 90.“Recebi, em 1993, da CDHU (antiga empresa estadual de habitação), as chaves da minha casa. Mudei na semana seguinte e, desde então, foram 26 anos sofrendo com poeira e barro, assistindo todos os bairros da região sendo asfaltados. Há oito anos, quando foi feito o asfalto na Vila Pioneira e na Rivalcir Albert (linha de ônibus, a menos de 100 metros de casa), achei que passaria aqui, mas, infelizmente, não aconteceu o que a gente esperava”, conta dona Marta de Levy Rosa.

Ruas pavimentadas

As ruas que receberam a pavimentação foram Paraúna (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); 13 de Novembro (entre Centro Oeste e Goiatuba); Canabras (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); Mirai (entre Centro Oeste e Goiatuba); Mirai (entre Rivaldir Alberti e Divino Fonseca); Rodrigo Moura (entre Rivaldir Alberti e Fim de Rua); Iraque (entre Centro Oeste e Kilda Monteiro); Pompeu Ferreira (entre Centro Oeste e Rivaldir Alberti); Junes Salaminy; Kilda Monteiro; Francisco dos Anjos (entre Assaré e Rodrigo Moura) e Divino Fonseca (entre Assaré e Rodrigo Moura).