Marcelo Miglioli iniciou campanha com adesivagem e reuniões

Divulgação/Mazão Ramires Marcelo participou de reuniões nos bairros Celina Jallad e no Jardim Tarumã

Em seu primeiro dia de campanha, o candidato a prefeito Marcelo Miglioli pela Coligação Campo Grande em Boas Mãos (Solidariedade/PMN) participou de uma série de reuniões e ainda de adesivagem no centro da Capital. No sábado tiveram início as gravações para o programa eleitoral gratuito.

Também como evento de lançamento da campanha, participou de adesivagem em frente à sede do partido, o Solidariedade. De acordo com assessoria, em todos os eventos, com exceção da gravação para o programa eleitoral, esteve acompanhado da candidata a vice-prefeita Carlla Bernal e de candidatos a vereador pela sua coligação.

“Recebo com empolgação esse início de campanha. É fácil perceber que a população quer mudanças e que está preparada para avaliar as melhores propostas para colocar Campo Grande no rumo do desenvolvimento”, disse Marcelo Miglioli a apoiadores durante a adesivagem.