Marçal Filho anuncia que não concorre à prefeitura de Dourados

ALEMS Deputado estadual Marçal Filho

O radialista e deputado estadual Marçal Filho (PSDB) anunciou que não será candidato a prefeito de Dourados nas eleições municipais deste ano. O objetivo do parlamentar será o trabalho na Assembleia Legislativa.

“Não é fácil tomar uma decisão dessas porque as pesquisas apontam uma frente de votos em relação aos outros candidatos, mas eu não posso fazer as coisas pensando apenas em mim e num projeto pessoal. Até porque não é o que eu sinto e sei muito bem que na condição de deputado estadual posso continuar trabalhando. As pessoas sempre me colocaram como porta-voz de Dourados, principalmente, e vou continuar exercendo esse papel na condição de deputado estadual”, disse o deputado na abertura de seu programa de rádio.

Marçal Filho sempre foi apresentado no meio político como um nome potencial para concorrer à prefeitura. “Nunca disse que seria candidato, mas não afastava essa possibilidade. Claro que vai continuar sendo o sonho de um menino pobre nascido em Dourados e que chegou até aqui”, disse.