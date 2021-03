Mandetta acusa Guedes de desonestidade, após acusação de ingerência no Ministério

Tamanho do texto

Wilson Dias/Agência Brasil Mandetta e Guedes

Paulo Guedes, o ministro da Economia, disse que o Brasil está atrasado na busca por vacinas contra covid-19 desde a época que a pasta de Saúde era comandada por Luiz Henrique Mandetta.

Em suas redes sociais, Luiz Henrique Mandetta, se defendeu e acusou Paulo Guedes de desonesto. “Um ministro que representa o Brasil e precisa conquistar a confiança dos investidores não deveria recorrer a mentiras para defender sua frágil posição, num governo que dá nítidos sinais de desespero e a todo momento reafirma sua total incapacidade de gerir o Brasil num momento tão crítico e triste. CPI da pandemia já!” publicou Mandetta.

— No primeiro dia, (Luiz Henrique) Mandetta (ex-ministro da Saúde) saiu com R$ 5 bilhões no bolso. É desde aquela época que deveríamos estar comprando vacina, não é mesmo? O dinheiro estava lá — disse Guedes, em entrevista à CNN Brasil

Confira o vídeo publicado nas redes sociais de Mandetta: