Live da Câmara fala sobre o uso obrigatório de máscaras em Campo Grande

CMCG Câmara Municipal de Campo Grande

Promovida pela Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande irá tratar sobre o uso obrigatório de máscaras na Capital, em um live nesta quarta-feira (24). A comissão é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

O uso de máscaras de proteção passa a ser obrigatório em Campo Grande enquanto perdurar o período de emergência.Para debater sobre as normativas estabelecidas pelo decreto municipal de obrigatoriedade do uso de máscaras e a importância de usar a proteção individual como barreira mecânica de prevenção ao Coronavírus, foram convidados para participar da live, o Procurador-Geral do Município, Alexandre Ávalo e a coordenadora da Rede de Atenção Básica do Município, Glória de Araújo Pereira.

O projeto de lei 9.798/20, que disciplina o uso, foi aprovado durante a Sessão Ordinária do dia 18 de junho. Também foi republicado no Diário Oficial de Campo Grande no dia 19 de junho o Decreto Municipal n. 14.354 que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, em todos os espaços públicos e privados, fechados e abertos, inclusive veículos com mais de um passageiro. E, a partir do dia 22 de junho, passou a ser obrigatório, através do Decreto Estadual n. 15.456, o uso de máscaras de proteção individual em todas as cidades de Mato Grosso do Sul.

A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, pelo facebook.com/camaracgms, pelo instagram @camaracgms ou pelo Youtube. A população pode participar da live enviando suas dúvidas e sugestões que serão encaminhadas em tempo real para os vereadores e convidados.