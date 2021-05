Governo Presente atende a região Norte e o Pantanal

Tamanho do texto

Divulgação/Portal MS Governador Reinaldo Azambuja (PSDB)

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) inicia sua agenda desta sexta-feira (28), atendendo os prefeitos da região Norte de Mato Grosso do Sul, na segunda etapa do Programa Governo Presente.

O gabinete itinerante iniciará as atividades em Coxim, onde o governador irá discutir as demandas dos municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Pedro Gomes, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora.

Conforme a agenda, na sequência o programa desembarca no município de Aquidauana, às 14h desta sexta-feira, na ocasião, serão atendidos os prefeitos do município sede (Aquidauana), Anastácio, Bodoquena, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Maracaju, Miranda e Terenos.

Cancelamento em Dourados

Estava previsto que nesta segunda etapa o programa Governo Presente passaria pela cidade de Dourados, contudo o Governo do Estado informou por meio de nota que que a visita marcada para 1° de junho, foi cancelada devido ao agravamento do covid-19 na cidade.

A nova etapa, denominada Governo Presente e Municipalista, busca apresentar o andamento dos projetos realizados e ouvir novas demandas no Estado. Nesta segunda a semana de reuniões contemplaram 30 municípios