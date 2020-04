Estado cria 138 novas UTIs, 281 leitos clínicos e 48 semi-intensivos

Leito de UTI

O Governo do Estado está ampliando a rede de leitos hospitalares na Capital e no interior para enfrentar a pandemia causada pelo novo coronavírus. Serão criados 138 novos leitos de UTI, 281 leitos clínicos e 48 semi-intensivos.

Dos 138 novos leitos de UTI, 81 estão em Campo Grande e os 57 restantes em cidades do interior. Os leitos clínicos serão 239 em Campo Grande e 42 em outras regiões do Estado. Os 48 semi-intensivos estão sendo disponibilizados no Hospital Regional de Campo Grande.

Com essa estratégia, Mato Grosso do Sul terá 653 leitos hospitalares para eventuais pacientes da Covid-19.

O Estado vai entrar com 50% dos valores a serem gastos com os novos leitos em Campo Grande, durante a vigência da epidemia (previsão é de quatro a seis meses). E todos os recursos gastos para a estrutura do Hospital Regional serão absorvidos integralmente pelo Estado.

“Estamos trabalhando para que tenhamos uma estrutura que possa absorver toda a demanda no auge da epidemia, que acreditamos que poderá ser no final do mês de abril e na primeira quinzena do mês de maio. Todos os recursos necessários foram colocados à disposição pelo governador Reinaldo Azambuja para podermos montar essa rede de apoio”, explica o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.