Campo Grande/MS, Quarta-Feira, 01 de Abril de 2020 |
27˚
(67) 3042-4141
Política
Quarta-Feira, 01 de Abril de 2020, 18h:43
Tamanho do texto A - A+

Entidades vão receber R$ 5,2 milhões de vereadores da Capital

Benefício a entidades sociais e de saúde será pago por meio do Fundo de Investimentos Sociais

Hélder Rafael
Capital News

Câmara aprova planos de carreiras de Enfermagem, Médicos, Odontólogos e Vigilância

Sessão da Câmara de Campo Grande sem mesas por conta do coronavírus

Entidades assistenciais de Campo Grande vão receber R$ 5,2 milhões em emendas dos vereadores. Os recursos fazem parte do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, aprovado esta semana na Câmara Municipal esta semana.

 

Cada vereador pode repassar R$ 90 mil para instituições ligadas à área da saúde e outros R$ 90 mil para assistência social. 

 

“Os vereadores avaliam esse trabalho das instituições, que é devidamente comprovado, para destinação destas emendas que auxiliam na manutenção das entidades”, afirmou o vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.   

 

O plano precisa ser sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad. A liberação dos recursos acontece no decorrer da execução orçamentária, nas funções de saúde e assistência social. O cronograma para liberação dos recursos é definido pelo Executivo Municipal.

 

Para a parte da saúde, constam 200 emendas beneficiando entidades assistenciais que prestam esse auxílio na saúde, asilos, hospitais, unidades de saúde ou até mesmo direcionando os recursos para a própria Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Na parte de assistência social, constam 231 emendas, incluindo diferentes associações, institutos, lar de idosos e projetos sociais. 

 

Confira a relação de entidades contempladas:

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CAMILLE FLAMMARION

AACC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS COM CÂNCER

ABRAPEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM CÂNCER

ABREC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS RENAIS CRÔNICOS DE MATO GROSSO DO SUL

ACA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ACÁCIA MORENA

ACB - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA DO BRASIL – SEGUNDA CASA

ACB MENINAS E MENINOS DOS OLHOS DE DEUS

ACPD - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ADIFA – ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS FAMILIARES E AMIGOS DE MATO GROSSO DO SUL

ADVIMS – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MS

AFASPS - ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS, AMIGOS, PROFISSIONAIS E PESSOAS SURDAS DE MATO GROSSO DO SUL

AFI - ASSOCIAÇÃO REDENTORISTA FILHOS DE MARIA

AFRANGEL - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS FRANCISCANAS ANGELINAS

ALPA – LAR PEQUENO ASSIS

AMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS AUTISTAS DE CAMPO GRANDE

AMMAS - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE MATO GROSSO DO SUL

AOMS - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

APAE – ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APCG-MS - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS

APSF - ASSOCIAÇÃO DE APIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ASFA – ASSOCIAÇÃO CATÓLICA SAGRADA FAMÍLIA

ASS. DE REEDUCAÇÃO SOCIAL REINTEGRAÇÃO NO TRABALHO – PROJETO REBOQUE

ASSEPAC - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MARIA

ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL HORIZONTE

ASSOCIAÇÃO ATO: AMPARAR, TRANSFORMAR E ORIENTAR - PROJETO ATO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GIRASSOL

ASSOCIAÇÃO CAMILLE FLAMMARION

ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ASSOCIAÇÃO CATÓLICA SAGRADA FAMÍLIA

ASSOCIAÇÃO CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE MS

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA FILHOS DA JAMAICA

ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS FRANCISCANAS ANGELINAS - AFRANGEL – LAR DAS CRIANÇAS

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO DOM ANTÔNIO BARBOSA – PROJETO ASAS DO FUTURO

ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO HANSENIANOS

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI - AEEMT - ESCOLA ESPECIAL COLIBRI

ASSOCIAÇÃO DE MÃES TRABALHANDO A INCLUSÃO

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO II

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM DAS PERDIZES

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRECHE E PRÉ ESCOLA FLAMINGOS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE MS

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA - ESQUADRÃO DA VIDA

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA ABRAÃO

ASSOCIAÇÃO ESCOLA CLÍNICA SANTA TEREZINHA

ASSOCIAÇÃO GRUPO AMOR VIDA ARTHUR HOKAMA

ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS PERDIZES

ASSOCIAÇÃO JULIANO VARELA

ASSOCIAÇÃO LAR DO PEQUENO ASSIS

ASSOCIAÇÃO MÃE ÁGUIA

ASSOCIAÇÃO RENASCE A ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO TAGARELA PARA O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

ASSOCIAÇÃO TRABALHO SOCIAL ESTRELA BRANCA

CASA DA CRIANÇA PENIEL

CASA DE APOIO AOS MORADORES DE RUA – SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CASA DE PASSAGEM RESGATE

CASA LAR - LIONS CAMPO GRANDE

CASA RESGATE

CEACA – ASSOCIAÇÃO ESPECIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CENTRO DE APOIO E ORIENTAÇÃO A CRIANÇA LAR VOVÓ MILOCA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EDMUNDO SCHEUNEMAN

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/CCI – ADALGISA DE PAULA FERREIRA – VOVÓ ZIZA

CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ANANDAMOYI

CICA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COTOLENGO SUL-MATO-GROSSENSE

CPROSPAL – CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PALOTINAS

CRAS RENATO PEREIRA GUEDES – O PICOLÉ – ESTRELA DO SUL

DESAFIO JOVEM PENIEL

EVA – ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA

FDFMS - FEDERAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO MS

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNASPH – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA HUMANA

FUNDAÇÃO MANOEL DE BARROS

IDE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EVANGÉLICO

INSTITUTO ATOS DE AMOR

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL “MANÁ DO CÉU PARA OS POVOS”

INSTITUTO MANOEL BONIFÁCIO

ISMAC – INSTITUTO SUL MATO-GROSSENSE PARA CEGOS “FLORIANO VARGAS”

MASC - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL CAMPO GRANDE

MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA ESPERANÇA – FAZENDA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DA ABADIA

OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN

OBRAS SOCIAIS FRATERNIDADE DESPERTAR

OSCEFAF – OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE ANÁLIA FRANCO

OSCIP VILLAGE MANA DA ESPERANÇA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL ECONÔMICO E CULTURAL MANA DO CÉU PARA OS POVOS

PROJETO SIMÃO

PROJETO SOM & VIDA

PSTLM - PROJETO SAL DA TERRA LUZ DO MUNDO

RECANTO DA CRIANÇA

SALESIANOS AMPARE

SELETA - SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA

SIRPHA - LAR DO IDOSO

SOCIEDADE CONSTANTINO LOPES RODRIGUES

SOCIEDADE ESPIRITA ANORRAM AMOR, LUZ E CARIDADE

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CAMPO GRANDE - EDUCANDÁRIO GETÚLIO VARGAS

 

SAÚDE

AACC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS CRIANÇAS COM CÂNCER

ABREC-MS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS RENAIS CRÔNICOS DE MATO GROSSO DO SUL

ACIESP – ASSOCIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E INSTRUÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO POVO

ACPD - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ACPF – ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAIS E FILHOS

ADIFA – ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, FAMILIARES E AMIGOS DO MATO GROSSO DO SUL

AFIM – ASSOCIAÇÃO REDENTORISTA FILHOS DE MARIA

AMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE

AMCAEF – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARNALDO ESTEVÃO FIGUEIREDO II

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE

APAE – CLUBE DE MÃES

ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO E ORIENTAÇÃO A CRIANÇA – LAR VOVÓ MILOCA

ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE ROTARIANOS DE CAMPO GRANDE GRANDE – CASA DA AMIZADE

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - MATERNIDADE CÂNDIDO MARIANO

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PACIENTE COM CÂNCER AMIGOS DO CHITÃO

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS – HOSPITAL SÃO JULIÃO

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO II

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA

ASSOCIAÇÃO DE REEDUCAÇÃO SOCIAL E REINTEGRAÇÃO NO TRABALHO – PROJETO JABOQUE

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E GINÁSTICA DAS MORENINHAS

ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS

ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES RENAIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DE MS

ASSOCIAÇÃO ESCOLA CLÍNICA SANTA TEREZINHA

ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA - EVA

ASSOCIAÇÃO JULIANO VARELA

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DO AUTISTA MS

ASSOCIAÇÃO RENASCE UMA NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO SANTA RITA DE CÁSSIA

ASSOCIAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE FIBROSE CISTICA

ASSOCIAÇÃO TAGARELA

CASA LAR – LIONS CLUBE CAMPO GRANDE – RESIDÊNCIA INCLUSIVA 

CASA RESGATE

CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS - HOSPITAL NOSSO LAR

CLÍNICA DA FAMÍLIA – NOVA LIMA

COMUNIDADE TERAPÊUTICA ANTÔNIO PIO DA SILVA - COMTAPS

COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE

CTA CAMPO GRANDE – CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO

DESAFIO JOVEM PENIEL

EDUCANDÁRIO GETÚLIO VARGAS SOCIEDADE EUNICE WEAVER

EQUOTERAPIA PMMS

ESQUADRÃO DA VIDA

EVA – ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA

FAZENDA ESPERANÇA

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNCRAF - FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRÂNIOS-FACIAIS

FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL - HOSPITAL DO CÂNCER

FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE MATO GROSSO DO SUL

HOSPITAL NOSSO LAR

HOSPITAL SÃO JULIÃO

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRAS. DE EDUCAÇÃO E ASS. SOCIAL

INSTITUTO AMIGOS DO CORAÇÃO - IAC

INSTITUTO DE CAPELANIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL

INSTITUTO SUL-MATO-GROSSENSE PARA CEGOS “FLORIVALDO VARGAS”

MATERNIDADE CÂNDIDO MARIANO

PROJETO SIMÃO 

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER – FUNDAÇÃO CARMEN PUDENTE DE MS

SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU)

SEMEAR MAIS EM CRISTO

SESAU – COORDENADORIA DE CONTROLE DE ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL

SESAU – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE SAÚDE

SESAU - PSF - CAIOBÁ

SESAU - PSF – JARDIM BONANÇA

SESAU – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SESAU – UBS DR. IVAN HILDELBRAND DA COSTA BURITI

SESAU - UBSF DR. JURANDYR DE CASTRO COIMBRA – BAIRRO JARDIM ZÉ PEREIRA

SESAU - UBSF DRA. JEANNE ELIZABETH WANDERLEY TOBARU – BAIRRO JARDIM BOTA FOGO

SESAU - UBSF SERRADINHO

SESAU - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA “DRA. SUMIE IKEDA RODRIGUES”

SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA LEBLON

SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO APARECIDA GONÇALVES SARAIVA – UPA UNIVERSITÁRIO

SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA SILVA – UPA VILA ALMEIDA

SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. WALFRIDO AZAMBUJA DE ARRUDA – UPA CEL. ANTONINO 

SHIRPHA – LAR DO IDOSO

Comentar esta notícia
Compartilhar
Imprimir

NENHUM COMENTÁRIO

Clique aqui para "COMENTAR ESTA NOTÍCIA" e seja o primeiro a comentar!
Nenhum comentário ainda, seja o primeiro!

LEIA MAIS SOBRE ESSE ASSUNTO

Câmara de Campo Grande aprova plano de aplicação de recursos do FIS

Marco da gastronomia da Capital entra na pauta da Câmara

Sancionada lei que cria Fundo de Combate ao Coronavírus na Capital

Idosos acamados começam a receber vacina contra gripe em casa na Capital

Câmara da Capital aprova planos de carreiras de profissionais da saúde
Vereadores da Capital votam dois projetos nesta quinta-feira
Câmara Federal aprova medidas para enfrentamento ao coronavírus
Trinix