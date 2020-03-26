Entidades vão receber R$ 5,2 milhões de vereadores da Capital
Benefício a entidades sociais e de saúde será pago por meio do Fundo de Investimentos Sociais
Hélder Rafael
Capital News
Sessão da Câmara de Campo Grande sem mesas por conta do coronavírus
Entidades assistenciais de Campo Grande vão receber R$ 5,2 milhões em emendas dos vereadores. Os recursos fazem parte do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, aprovado esta semana na Câmara Municipal esta semana.
Cada vereador pode repassar R$ 90 mil para instituições ligadas à área da saúde e outros R$ 90 mil para assistência social.
“Os vereadores avaliam esse trabalho das instituições, que é devidamente comprovado, para destinação destas emendas que auxiliam na manutenção das entidades”, afirmou o vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis.
O plano precisa ser sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad. A liberação dos recursos acontece no decorrer da execução orçamentária, nas funções de saúde e assistência social. O cronograma para liberação dos recursos é definido pelo Executivo Municipal.
Para a parte da saúde, constam 200 emendas beneficiando entidades assistenciais que prestam esse auxílio na saúde, asilos, hospitais, unidades de saúde ou até mesmo direcionando os recursos para a própria Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Na parte de assistência social, constam 231 emendas, incluindo diferentes associações, institutos, lar de idosos e projetos sociais.
Confira a relação de entidades contempladas:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO CAMILLE FLAMMARION
AACC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS COM CÂNCER
ABRAPEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM CÂNCER
ABREC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS RENAIS CRÔNICOS DE MATO GROSSO DO SUL
ACA - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ACÁCIA MORENA
ACB - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA DO BRASIL – SEGUNDA CASA
ACB MENINAS E MENINOS DOS OLHOS DE DEUS
ACPD - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ADIFA – ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS FAMILIARES E AMIGOS DE MATO GROSSO DO SUL
ADVIMS – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MS
AFASPS - ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS, AMIGOS, PROFISSIONAIS E PESSOAS SURDAS DE MATO GROSSO DO SUL
AFI - ASSOCIAÇÃO REDENTORISTA FILHOS DE MARIA
AFRANGEL - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS FRANCISCANAS ANGELINAS
ALPA – LAR PEQUENO ASSIS
AMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS AUTISTAS DE CAMPO GRANDE
AMMAS - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE MATO GROSSO DO SUL
AOMS - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
APAE – ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APCG-MS - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS
APSF - ASSOCIAÇÃO DE APIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ASFA – ASSOCIAÇÃO CATÓLICA SAGRADA FAMÍLIA
ASS. DE REEDUCAÇÃO SOCIAL REINTEGRAÇÃO NO TRABALHO – PROJETO REBOQUE
ASSEPAC - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE MARIA
ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL HORIZONTE
ASSOCIAÇÃO ATO: AMPARAR, TRANSFORMAR E ORIENTAR - PROJETO ATO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GIRASSOL
ASSOCIAÇÃO CAMILLE FLAMMARION
ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ASSOCIAÇÃO CATÓLICA SAGRADA FAMÍLIA
ASSOCIAÇÃO CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE MS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA FILHOS DA JAMAICA
ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS FRANCISCANAS ANGELINAS - AFRANGEL – LAR DAS CRIANÇAS
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO JOSÉ
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO DOM ANTÔNIO BARBOSA – PROJETO ASAS DO FUTURO
ASSOCIAÇÃO DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO HANSENIANOS
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI - AEEMT - ESCOLA ESPECIAL COLIBRI
ASSOCIAÇÃO DE MÃES TRABALHANDO A INCLUSÃO
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO II
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM DAS PERDIZES
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRECHE E PRÉ ESCOLA FLAMINGOS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE MS
ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA - ESQUADRÃO DA VIDA
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CASA ABRAÃO
ASSOCIAÇÃO ESCOLA CLÍNICA SANTA TEREZINHA
ASSOCIAÇÃO GRUPO AMOR VIDA ARTHUR HOKAMA
ASSOCIAÇÃO JARDIM DAS PERDIZES
ASSOCIAÇÃO JULIANO VARELA
ASSOCIAÇÃO LAR DO PEQUENO ASSIS
ASSOCIAÇÃO MÃE ÁGUIA
ASSOCIAÇÃO RENASCE A ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO TAGARELA PARA O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
ASSOCIAÇÃO TRABALHO SOCIAL ESTRELA BRANCA
CASA DA CRIANÇA PENIEL
CASA DE APOIO AOS MORADORES DE RUA – SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CASA DE PASSAGEM RESGATE
CASA LAR - LIONS CAMPO GRANDE
CASA RESGATE
CEACA – ASSOCIAÇÃO ESPECIAL DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CENTRO DE APOIO E ORIENTAÇÃO A CRIANÇA LAR VOVÓ MILOCA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EDMUNDO SCHEUNEMAN
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO/CCI – ADALGISA DE PAULA FERREIRA – VOVÓ ZIZA
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ANANDAMOYI
CICA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COTOLENGO SUL-MATO-GROSSENSE
CPROSPAL – CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PALOTINAS
CRAS RENATO PEREIRA GUEDES – O PICOLÉ – ESTRELA DO SUL
DESAFIO JOVEM PENIEL
EVA – ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA
FDFMS - FEDERAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO MS
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNASPH – FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À PESSOA HUMANA
FUNDAÇÃO MANOEL DE BARROS
IDE - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EVANGÉLICO
INSTITUTO ATOS DE AMOR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL “MANÁ DO CÉU PARA OS POVOS”
INSTITUTO MANOEL BONIFÁCIO
ISMAC – INSTITUTO SUL MATO-GROSSENSE PARA CEGOS “FLORIANO VARGAS”
MASC - MOVIMENTO DE APOIO SOCIAL CAMPO GRANDE
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA ESPERANÇA – FAZENDA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DA ABADIA
OBRAS SOCIAIS FRANCISCO THIESEN
OBRAS SOCIAIS FRATERNIDADE DESPERTAR
OSCEFAF – OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE ANÁLIA FRANCO
OSCIP VILLAGE MANA DA ESPERANÇA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL ECONÔMICO E CULTURAL MANA DO CÉU PARA OS POVOS
PROJETO SIMÃO
PROJETO SOM & VIDA
PSTLM - PROJETO SAL DA TERRA LUZ DO MUNDO
RECANTO DA CRIANÇA
SALESIANOS AMPARE
SELETA - SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA
SIRPHA - LAR DO IDOSO
SOCIEDADE CONSTANTINO LOPES RODRIGUES
SOCIEDADE ESPIRITA ANORRAM AMOR, LUZ E CARIDADE
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CAMPO GRANDE - EDUCANDÁRIO GETÚLIO VARGAS
SAÚDE
AACC - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS CRIANÇAS COM CÂNCER
ABREC-MS – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS RENAIS CRÔNICOS DE MATO GROSSO DO SUL
ACIESP – ASSOCIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E INSTRUÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO POVO
ACPD - ASSOCIAÇÃO CAMPOGRANDENSE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ACPF – ASSOCIAÇÃO CRISTÃ PAIS E FILHOS
ADIFA – ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS, FAMILIARES E AMIGOS DO MATO GROSSO DO SUL
AFIM – ASSOCIAÇÃO REDENTORISTA FILHOS DE MARIA
AMA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE
AMCAEF – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARNALDO ESTEVÃO FIGUEIREDO II
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE
APAE – CLUBE DE MÃES
ASSOCIAÇÃO ASILO SÃO JOÃO BOSCO
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE CAMPO GRANDE
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO E ORIENTAÇÃO A CRIANÇA – LAR VOVÓ MILOCA
ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE ROTARIANOS DE CAMPO GRANDE GRANDE – CASA DA AMIZADE
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - MATERNIDADE CÂNDIDO MARIANO
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE PACIENTE COM CÂNCER AMIGOS DO CHITÃO
ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS – HOSPITAL SÃO JULIÃO
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO II
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE
ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA
ASSOCIAÇÃO DE REEDUCAÇÃO SOCIAL E REINTEGRAÇÃO NO TRABALHO – PROJETO JABOQUE
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E GINÁSTICA DAS MORENINHAS
ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS
ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES RENAIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DE MS
ASSOCIAÇÃO ESCOLA CLÍNICA SANTA TEREZINHA
ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA - EVA
ASSOCIAÇÃO JULIANO VARELA
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DO AUTISTA MS
ASSOCIAÇÃO RENASCE UMA NOVA ESPERANÇA
ASSOCIAÇÃO SANTA RITA DE CÁSSIA
ASSOCIAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE FIBROSE CISTICA
ASSOCIAÇÃO TAGARELA
CASA LAR – LIONS CLUBE CAMPO GRANDE – RESIDÊNCIA INCLUSIVA
CASA RESGATE
CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS - HOSPITAL NOSSO LAR
CLÍNICA DA FAMÍLIA – NOVA LIMA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA ANTÔNIO PIO DA SILVA - COMTAPS
COTOLENGO SUL-MATOGROSSENSE
CTA CAMPO GRANDE – CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO
DESAFIO JOVEM PENIEL
EDUCANDÁRIO GETÚLIO VARGAS SOCIEDADE EUNICE WEAVER
EQUOTERAPIA PMMS
ESQUADRÃO DA VIDA
EVA – ASSOCIAÇÃO ESPAÇO VIDA ATIVA
FAZENDA ESPERANÇA
FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNCRAF - FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDADES CRÂNIOS-FACIAIS
FUNDAÇÃO CARMEM PRUDENTE DE MATO GROSSO DO SUL - HOSPITAL DO CÂNCER
FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE MATO GROSSO DO SUL
HOSPITAL NOSSO LAR
HOSPITAL SÃO JULIÃO
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRAS. DE EDUCAÇÃO E ASS. SOCIAL
INSTITUTO AMIGOS DO CORAÇÃO - IAC
INSTITUTO DE CAPELANIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL
INSTITUTO SUL-MATO-GROSSENSE PARA CEGOS “FLORIVALDO VARGAS”
MATERNIDADE CÂNDIDO MARIANO
PROJETO SIMÃO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER – FUNDAÇÃO CARMEN PUDENTE DE MS
SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESAU)
SEMEAR MAIS EM CRISTO
SESAU – COORDENADORIA DE CONTROLE DE ZOONOSES E BEM-ESTAR ANIMAL
SESAU – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE SAÚDE
SESAU - PSF - CAIOBÁ
SESAU - PSF – JARDIM BONANÇA
SESAU – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESAU – UBS DR. IVAN HILDELBRAND DA COSTA BURITI
SESAU - UBSF DR. JURANDYR DE CASTRO COIMBRA – BAIRRO JARDIM ZÉ PEREIRA
SESAU - UBSF DRA. JEANNE ELIZABETH WANDERLEY TOBARU – BAIRRO JARDIM BOTA FOGO
SESAU - UBSF SERRADINHO
SESAU - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA “DRA. SUMIE IKEDA RODRIGUES”
SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA LEBLON
SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO APARECIDA GONÇALVES SARAIVA – UPA UNIVERSITÁRIO
SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA SILVA – UPA VILA ALMEIDA
SESAU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. WALFRIDO AZAMBUJA DE ARRUDA – UPA CEL. ANTONINO
SHIRPHA – LAR DO IDOSO
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