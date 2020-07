Deputado Paulo Corrêa anuncia que está recuperado do novo coronavírus

Tamanho do texto

ALMS Paulo Corrêa

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa (PSDB), anunciou nesta terça-feira (14) pelas redes sociais que recuperou-se da Covid-19. O parlamentar havia divulgado na semana passada que contraiu o novo coronavírus. Tanto Corrêa como a esposa, Adriana, estão recuperados.

"Quero me solidarizar com as famílias dos quase 73 mil brasileiros, sendo 177 sul-mato-grossenses, que, infelizmente, não resistiram à luta contra a Covid-19 (até esta terça-feira, 14). Além de agradecer às centenas de mensagens de carinho e preces, de inúmeros amigos e amigas, também agradeço a Deus e peço a Ele que console os que choram a perda de pessoas queridas", disse em uma postagem nas redes sociais.

Corrêa já voltou ao trabalho na Assembleia Legislativa. As sessões estão sendo realizadas virtualmente, pela internet.

"Pelo respeito à vida, reforço a todos e a todas que usem máscara quando saírem de casa, lavem as mãos com e água e sabão e usem álcool em gel. Todos contra o Coronavírus, e a favor da vida!", concluiu Corrêa.